Ngày 29/4, TVBS đưa tin ca sĩ Khâu Quân bị tòa án tại Cơ Long tuyên phạt 10 năm tù trong vụ án gây tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra cuối năm 2024.

Theo cáo trạng, rạng sáng 27/12/2024, sau khi uống rượu tại một nhà hàng ở Cơ Long, nam ca sĩ lái xe chở bạn gái đi trên đường Xin Yi thì mất lái, lao vào 2 tài xế taxi đang đứng trò chuyện bên đường. Vụ va chạm khiến một người tử vong, người còn lại bị thương.

Công tố viên cho biết Khâu Quân từng dừng xe sau tai nạn nhưng khi nhân chứng tiến tới gõ cửa kính để ngăn lại, anh bất ngờ tăng tốc rời khỏi hiện trường.

Tại phiên sơ thẩm, tòa tuyên nam ca sĩ 8 năm tù với tội danh lái xe trong tình trạng không bảo đảm an toàn gây chết người, đồng thời phạt thêm 3 năm 6 tháng tù vì hành vi bỏ trốn sau khi gây tai nạn khiến người khác thương vong. Cuối cùng, tòa án quyết định tổng hợp hình phạt là 10 năm tù giam.

Cơ quan công tố cũng công bố đoạn tin nhắn giữa Khâu Quân và bạn gái sau vụ việc. Trong đó, nam ca sĩ nhắn rằng kính chắn gió vỡ nát có thể do đâm trúng đầu nạn nhân, sau đó còn hỏi vị trí đứng của 2 tài xế, bị cho là có ý đổ lỗi nhằm giảm trách nhiệm.

Đáng chú ý, Khâu Quân từng có tiền sử vi phạm liên quan đến lái xe sau khi uống rượu và đang hưởng án treo. Việc tái phạm, lại gây hậu quả chết người rồi bỏ trốn, trở thành tình tiết quan trọng khiến tòa tăng nặng hình phạt.

Khâu Quân là giọng ca triển vọng của làng nhạc Hoa ngữ.

Tại tòa, vợ nạn nhân nghẹn ngào cho biết 2 vợ chồng từng lên kế hoạch đi du lịch nước ngoài, nhưng nay chồng đã qua đời nên gia đình kiên quyết không hòa giải.

Khâu Quân sinh năm 1999 tại Bình Đông, được biết đến sau khi giành ngôi Á quân cuộc thi âm nhạc Vua Thanh Âm 3. Năm 2022, anh gia nhập Sony Music Taiwan và phát hành album đầu tay Tình Ca Thủ vào năm 2024. Ca khúc Yêu Hay Không Yêu Tôi từng dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng trực tuyến và vượt 10 triệu lượt xem trên YouTube.