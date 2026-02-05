Lee Deok Hwa xúc động nhắc lại biến cố sinh tử trong quá khứ khi xuất hiện trên chương trình You Quiz on the Block. Đây là lần tham gia phỏng vấn hiếm hoi của ông sau hơn 50 năm hoạt động nghệ thuật.

Nam diễn viên kể khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, ông gặp tai nạn xe máy nghiêm trọng, bị cuốn vào gầm xe buýt 10 tấn và kéo lê trên đường. Ông phải trải qua hơn 50 ca phẫu thuật, cắt bỏ một phần ruột, khâu khoảng 1.500 mũi và hôn mê 14 ngày. Dù sống sót, ông phải chịu đựng những cơn đau dữ dội, đến mức không thể chịu đựng quá một giờ nếu thiếu thuốc giảm đau.

Nam tài tử Lee Deok Hwa.

Bi kịch tiếp nối khi cú sốc tai nạn khiến sức khỏe của cha ông suy sụp và qua đời tại phòng bệnh bên cạnh. Khi ấy, Lee Deok Hwa còn chưa thể tự đi lại, thậm chí không thể cúi lạy trọn vẹn trong tang lễ. Hiện ông vẫn mang di chứng nặng, được chẩn đoán khuyết tật vận động cấp độ 3, từng có thời điểm bệnh viện phải lắp song sắt cửa sổ vì lo ngại ông suy sụp tinh thần.

Nam diễn viên tại chương trình:

Người luôn ở bên chăm sóc ông suốt hơn 3 năm điều trị là bạn gái khi đó, nay là vợ ông. Lee Deok Hwa nghẹn ngào bày tỏ lòng biết ơn, khẳng định nếu không thể gặp lại vợ ở kiếp sau, ông thà không được sinh ra làm người.

Lee Deok Hwa sinh năm 1952 tại Seoul, là một trong những nghệ sĩ gạo cội tiêu biểu của màn ảnh Hàn Quốc. Ông đặc biệt được yêu mến qua loạt phim cổ trang - lịch sử như Nữ hoàng tháng 5, Dã vương, Cuộc chiến nội cung… với hình ảnh vua chúa, tướng lĩnh và các nhân vật quyền lực. Bên cạnh diễn xuất, ông còn hoạt động với vai trò MC và luôn được đánh giá cao bởi tinh thần làm nghề nghiêm túc, bền bỉ.

You Quiz on the Block là chương trình trò chuyện do Yoo Jae Suk dẫn dắt, phát sóng vào tối thứ Tư hằng tuần trên tvN, tập trung khai thác những câu chuyện đời sâu sắc của các nhân vật khách mời.

Nguồn: News1