Đêm 4/7 (theo giờ địa phương), nam ca sĩ Vương Lực Hoành gặp tai nạn nghiêm trọng trong đêm diễn thứ hai trong tour lưu diễn The Best Place II tại Thành Đô (Trung Quốc) trước khoảng 40.000 khán giả.

Sự cố xảy ra ngay từ đầu buổi diễn khi nam ca sĩ di chuyển ra sân khấu phụ để tương tác với khán giả. Chân anh vướng vào dây cáp trên lối đi, dẫn tới mất thăng bằng và ngã. Một bên mặt của anh đập vào cạnh cầu thang kim loại, tai nghe văng ra khỏi đầu.

Tai trái của Vương Lực Hoành chảy máu xuống tới tận cổ với vết rách dài khoảng 3cm, có thể nhìn thấy cả xương tai. Nhân viên y tế phải lên sân khấu để lau vết thương cho anh.

Dù gặp sự cố, Vương Lực Hoành vẫn tự đứng dậy, hoàn thành tiết mục. Anh sau đó rời sân khấu để băng bó, rồi tiếp tục trở lại biểu diễn đến hết chương trình với lớp băng dày che kín tai trái.

Để trấn an khán giả, nam ca sĩ hài hước ví mình với danh họa Van Gogh, tự trêu rằng bản thân nhìn như võ sĩ MMA.

Sự cố khiến nam ca sĩ 50 tuổi phải khâu 39 mũi.

Sau buổi diễn, Vương Lực Hoành được đưa thẳng đến bệnh viện và phải khâu tổng cộng 39 mũi. Sụn vành tai của anh bị gãy do va chạm trực tiếp với tai nghe biểu diễn khi ngã.

Hành động chuyên nghiệp của Vương Lực Hoành nhận được nhiều lời khen. Trước đó, anh từng liên tiếp gặp sự cố khi biểu diễn. Tháng 5 năm ngoái, anh bị hụt chân khi thang nâng sân khấu đột ngột hạ sớm. Tháng 1 năm nay, anh bị ngã khiến vòng cổ bị kẹt vào khe sân khấu, không thể đứng dậy trong hơn 5 phút.

Trước làn sóng chỉ trích vì lo ngại cho nam ca sĩ, quản lý của Vương Lực Hoành cam kết sẽ rà soát toàn diện, cải thiện các khâu bảo đảm an toàn sân khấu.

Vương Lực Hoành sinh năm 1976, hoạt động nghệ thuật từ thập niên 1990. Dù là sao hạng A của giới giải trí Hoa ngữ, ồn ào đời tư khiến danh tiếng của nam ca sĩ bị ảnh hưởng. Cuối năm 2021, chỉ 2 ngày sau ly hôn, anh bị vợ cũ Lý Tịnh Lôi tố ngoại tình, quan hệ với gái mại dâm lẫn người cùng giới, đối xử tệ với vợ con. Vương Lực Hoành phải tạm dừng hoạt động trong thời gian dài, mới chỉ tái xuất gần đây.

Dù gặp sự cố nghiêm trọng, Vương Lực Hoành vẫn hoàn thành toàn bộ buổi diễn.

Video: YouTube

Ảnh, video: Weibo, Xiaohongshu