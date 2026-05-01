Ngày 1/5, Daum đưa tin lễ an táng nam diễn viên Park Dong Bin đã được cử hành tại nhà tang lễ Domin ở Anseong vào sáng cùng ngày.

Từ 8h30' gia đình, người thân và đồng nghiệp có mặt để tiễn đưa nam diễn viên đoạn đường cuối. Khi linh cữu được đưa ra xe tang, không khí tại tang lễ trở nên nặng nề.

Không khí nghẹn ngào tại lễ tang diễn viên Park Dong Bin.

Đặc biệt, khoảnh khắc vợ Park Dong Bin là nữ diễn viên Lee Sang Yi bật khóc nức nở trước xe tang khiến nhiều người chứng kiến xót xa. Theo truyền thông Hàn Quốc, cô đau đớn gào khóc: “Anh không thể đi như thế này. Con gái mới 3 tuổi và mẹ con em phải làm sao đây”. Lee Sang Yi gần như khuỵu xuống, không thể đứng vững và phải nhờ người thân dìu đỡ.

Nhiều bạn bè có mặt tại hiện trường cũng cúi đầu lặng lẽ, không giấu được nỗi buồn. Các khách viếng lần lượt gọi tên cố nghệ sĩ để nói lời tiễn biệt cuối cùng khi xe tang rời đi.

Sự ra đi đột ngột của Park Dong Bin càng khiến công chúng xót xa khi gia đình anh từng trải qua nhiều khó khăn. Nam diễn viên kết hôn với Lee Sang Yi vào năm 2000 và có một con gái tên Ji Yu. Bé từng mắc bệnh tim bẩm sinh, đã trải qua 3 ca phẫu thuật. Theo người thân, sức khỏe của bé gần đây có chuyển biến tích cực sau các đợt kiểm tra mới nhất. Hiện con gái cố nghệ sĩ đang được ông bà ngoại chăm sóc.

Nữ diễn viên Lee Sang Yi kém Park Dong Bin 11 tuổi.

Một đồng nghiệp thân thiết tiết lộ Lee Sang Yi gần như bỏ ăn bỏ uống vì cú sốc mất chồng quá đột ngột, khiến nhiều người càng thêm thương cảm.

Park Dong Bin sinh năm 1969, hoạt động nghệ thuật từ cuối thập niên 1990 và góp mặt trong nhiều tác phẩm như: Shiri, Daughters of Kim's Pharmacy, The Huntresses...

