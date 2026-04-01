Ngày 14/4, truyền thông Hàn Quốc đưa tin ca sĩ Kim Bada (55 tuổi) chính thức lên tiếng xin lỗi và thông báo chấm dứt hợp tác với công ty quản lý sau bê bối liên quan đến chất cấm.

Trên trang cá nhân, nam ca sĩ cho biết đã quyết định chia tay công ty Another Place cùng các thành viên ban nhạc KIMBADA. Quyết định này được đưa ra từ khoảng một tháng trước nhưng đến nay mới công bố nhằm tránh gây thêm hoang mang cho người hâm mộ.

Kim Bada đồng thời thừa nhận sai phạm và bày tỏ: “Tôi sẽ trở lại với một album tốt hơn vào một ngày nào đó. Tôi chân thành xin lỗi và đang tự kiểm điểm sâu sắc vì sự việc không đáng có vừa qua”.

Nam ca sĩ bị bắt sau cáo buộc tàng trữ và sử dụng cần sa.

Trước đó, nam ca sĩ bị cảnh sát bắt giữ tại Sokcho với cáo buộc tàng trữ và sử dụng cần sa. Sau khi bị bắt, anh được cho là đã thừa nhận hành vi. Đến ngày 10/3, Tòa án quận Chuncheon đã bác đơn xin lệnh tạm giam, cho rằng chưa đủ căn cứ về nguy cơ bỏ trốn hoặc tiêu hủy chứng cứ.

Sinh năm 1971, Kim Bada (tên thật Kim Jung Nam) được biết đến rộng rãi với vai trò giọng ca chính của Sinawe từ giữa thập niên 1990. Sau khi rời nhóm năm 1999, anh tiếp tục hoạt động với các dự án âm nhạc khác như Butterfly Effect, Art of Parties... đồng thời theo đuổi sự nghiệp cá nhân.

Những năm gần đây, nam ca sĩ hoạt động cùng ban nhạc KIMBADA. Tuy nhiên, bê bối lần này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, buộc anh phải rút lui khỏi công ty quản lý và các cộng sự trong bối cảnh sự nghiệp đối mặt nhiều biến động.

