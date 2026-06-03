Theo POEPLE, ca sĩ huyền thoại Peabo Bryson qua đời ngày 2/6 tại nhà riêng ở tuổi 75 chỉ vài ngày sau bị đột quỵ. Sự ra đi của giọng ca từng giành 8 đề cử Grammy và đốn tim hàng triệu khán giả với những ca khúc trong nhiều bộ phim hoạt hình đình đám của Disney khiến cộng đồng người hâm mộ tiếc nuối.

Peabo Bryson qua đời ở tuổi 75.

Gia đình Peabo Bryson cho biết trong nỗi đau tột cùng họ nhận ra ông đã được yêu mến thế nào và giọng hát cũng như tinh thần của Peabo Bryson đã chạm tới nhiều người. "Âm nhạc và di sản của ông sẽ trường tồn qua nhiều thế hệ", trích thông báo của gia đình.

Peabo Bryson sinh năm 1951, biểu diễn chuyên nghiệp từ khi còn là thiếu niên với tư cách giọng ca hát lót trong nhóm nhạc Al Freeman and the Upsetters. Ông phát hành album Peabo năm 1976 và có một loạt ca khúc đáng chú ý lọt top các bảng xếp hạng R&B như: Reaching for the Sky, Gimme Some Time, What You Won't Do for Love, Minute by Minute...

Thập niên 1980, Peabo Bryson cũng tạo dấu ấn với nhiều hit và tiếp tục phát hành album Born to Love năm 1983. Tuy nhiên sự nghiệp của ông chi thực sự rực rỡ ở thập niên 1990. Peabo Bryson nổi tiếng với những bản ballad đi vào lòng người cũng như những ca khúc song ca. Trong sự nghiệp, ông phát hành 20 album studio, giành 8 đề cử Grammy.

Năm 1992, A Whole New World (phim Aladdin) với giọng hát của Peabo Bryson trở thành a khúc đầu tiên trong phim hoạt hình đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Trước đó, bài Beauty and the Beast trong phim hoạt hình Disney cùng tên mà ông hát chung với Céline Dion năm 1991 cũng trở thành một hit lớn.

Đời tư, năm 2019, ông bị nhồi máu cơ tim nhưng sau đó nhanh chóng hồi phục. Ông kết hôn với Tanya Boniface, thành viên nhóm nhạc The 411 năm 2010 và có con trai vào năm 2018 khi đã 67 tuổi.

Peabo Bryson từng đến Việt Nam biểu diễn vào tháng 9/2015.

Peabo Bryson và Céline Dion hát ca khúc chủ đề phim "Beauty and the beast":