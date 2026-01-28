Ngày 28/1, tờ Nate đưa tin nữ ca sĩ Mo Su Jin đã qua đời đột ngột ở tuổi 27.

Trong thông cáo chính thức, công ty quản lý Panic Button xác nhận cô đã mất và bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc: “Chúng tôi vô cùng đau buồn khi phải thông báo tin này. Ca sĩ Mo Su Jin của ban nhạc Acoustic Collabo đã rời xa chúng ta. Mong mọi người chia sẻ và cảm thông”.

Theo nguyện vọng của gia đình, nguyên nhân cô qua đời và các chi tiết liên quan không được công bố, đồng thời công ty kêu gọi công chúng không lan truyền suy đoán hay tin đồn thất thiệt.

Nữ ca sĩ Mo Su Jin.

Mo Su Jin khởi đầu sự nghiệp với tư cách thực tập sinh thần tượng, trước khi gia nhập Acoustic Collabo với vai trò giọng ca chính thế hệ thứ 3 vào năm 2020. Cô cùng nhóm phát hành album phòng thu When I’m With You và dần ghi dấu ấn nhờ giọng hát trong trẻo, giàu cảm xúc.

Sau khi Acoustic Collabo thắng kiện công ty quản lý cũ vào năm 2022, nhóm ký hợp đồng độc quyền với Panic Button và tái khởi động hoạt động âm nhạc. Tháng 6 năm ngoái, Mo Su Jin còn phát hành ca khúc solo Your Universe, đánh dấu bước đi cá nhân trong sự nghiệp.

Giọng hát ngọt ngào của Mo Su Jin: