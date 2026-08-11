Ngày 11/8, HK01 đưa tin nam diễn viên Đàm Khôn Luân bị gãy xương mũi khi quay phim Săn lừa dối.

Được biết, sự cố xảy ra vào cuối tháng 7 khi Đàm Khôn Luân thực hiện một cảnh đánh nhau. Nam diễn viên bị bạn diễn đấm mạnh vào mặt, khiến mũi chảy máu ngay tại hiện trường.

Nam diễn viên Đàm Khôn Luân. Ảnh: HK01

Ban đầu, Đàm Khôn Luân không muốn làm ảnh hưởng đến tiến độ ghi hình nên cố chịu đau và tiếp tục quay. Tuy nhiên, khi nhận thấy mũi nam diễn viên nhanh chóng sưng đỏ, ê-kíp đã đưa anh đến bệnh viện chụp X-quang. Kết quả kiểm tra cho thấy anh bị gãy xương mũi.

Sau tai nạn, Đàm Khôn Luân dự định nắn chỉnh xương mũi. Tuy nhiên, khi tình trạng sưng giảm, bác sĩ nhận thấy mũi không bị biến dạng rõ rệt nên khuyên anh không cần can thiệp.

Khi sức khỏe ổn định, Đàm Khôn Luân đã trở lại phim trường. Để đảm bảo an toàn, đoàn phim chủ động giảm các cảnh hành động của nam diễn viên, tránh nguy cơ anh tiếp tục bị thương.

Đáng chú ý, Đàm Khôn Luân không phải diễn viên duy nhất gặp tai nạn khi quay Săn lừa dối. Trước đó, Vệ Thi Nhã bị mảnh kính cứa sâu vào môi trên trong lúc ghi hình, khiến cô phải nhập viện phẫu thuật và khâu hơn 50 mũi cả bên trong lẫn bên ngoài môi, sau đó tạm dừng công việc để nghỉ ngơi.

Săn lừa dối do Lục Kiếm Thanh đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên gồm Thành Nghị, Viên Vịnh Nghi, Vệ Thi Nhã và Đàm Khôn Luân cùng nhiều nghệ sĩ khác.

Ngoài diễn xuất, Đàm Khôn Luân còn là huấn luyện viên thể hình. Ảnh: IGNV

Đàm Khôn Luân sinh năm 1991, được khán giả biết đến rộng rãi qua tác phẩm Ở nhà vui vẻ. Sau khi rời TVB, nam diễn viên sang Trung Quốc tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp và tiếp tục tham gia nhiều dự án phim ảnh.

Bên cạnh diễn xuất, Đàm Khôn Luân còn là huấn luyện viên thể hình và từng gây chú ý nhờ vóc dáng săn chắc khi tham gia các hoạt động quảng cáo.

Đàm Khôn Luân trên phim trường: