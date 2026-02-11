Ngày 11/2, tờ Nate đưa tin nam diễn viên Jung Eun Woo đã qua đời đột ngột ở tuổi 40. Hiện nguyên nhân cái chết chưa được công bố rộng rãi.

Linh cữu của cố diễn viên được đặt tại phòng đặc biệt số 2 của Nhà tang lễ Bệnh viện New Korea. Lễ đưa tang dự kiến diễn ra vào 12h trưa ngày 13/2.

Nam diễn viên Jung Eun Woo.

Sinh năm 1986 tại Hàn Quốc, Jung Eun Woo được biết đến là diễn viên chăm chỉ, bền bỉ với các vai diễn trong dòng phim gia đình. Dù không thuộc hàng sao hạng A, anh vẫn tạo dựng được chỗ đứng riêng nhờ lối diễn tự nhiên, gương mặt ấm áp và thái độ làm nghề nghiêm túc.

Jung Eun Woo ra mắt khán giả vào năm 2006 qua bộ phim truyền hình Banolim 3 của đài KBS. Tuy nhiên, phải đến năm 2011, khi đảm nhận vai chính trong phim Bride of the Sun (Cô dâu mặt trời) của SBS, anh mới thực sự được công chúng biết đến rộng rãi.

Năm 2012 đánh dấu bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của nam diễn viên khi anh liên tục xuất hiện trong nhiều dự án như Five Fingers, Stranger, A Well Grown Daughter. Cùng năm, anh được trao giải Ngôi sao mới tại SBS Drama Awards.

Trong những năm sau đó, anh tham gia các bộ phim dài tập như The Return of Hwang Geum-bok và My Only One của KBS2, ghi dấu ấn với hình ảnh nam diễn viên hiền lành, nội tâm. Tác phẩm điện ảnh cuối cùng anh góp mặt là bộ phim Memory: Manipulated Murder phát hành năm 2021.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2015, nam diễn viên từng chia sẻ: “Tôi đã trải qua từ vai phụ đến vai chính. Nếu nổi tiếng quá sớm, có lẽ tôi đã không thể làm những điều mình mong muốn. Có thể giàu có hơn nhưng chưa chắc hạnh phúc”.

Jung Eun Woo trong cuộc phỏng vấn năm 2015: