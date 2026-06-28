Ngày 28/6, truyền thông Trung Quốc đưa tin nam diễn viên Hứa Bằng thừa nhận sự phát triển mạnh mẽ của AI trong lĩnh vực phim ngắn đã khiến sự nghiệp diễn xuất của anh rơi vào bế tắc. Không còn nhiều cơ hội nhận vai, anh quyết định trở về quê nhà ở tỉnh Sơn Đông để mưu sinh bằng nghề bán rau.

Hứa Bằng từng được khán giả biết đến qua các bộ phim Thả Thí Thiên Hạ và Ám Hà Truyện. Những năm gần đây, anh chuyển hướng sang dòng phim ngắn và nhanh chóng gây chú ý với hình tượng "tổng tài bá đạo". Tuy nhiên, khi AI ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất phim, lượng vai diễn của anh cũng giảm đáng kể.

Nam diễn viên livestream bán rau ở chợ.

Nam diễn viên cho biết bộ phim quay vào tháng 3 vừa qua là dự án cuối cùng trước khi anh quyết định tạm gác sự nghiệp diễn xuất. Sau đó, anh trở về quê phụ giúp gia đình kinh doanh nông sản.

Mỗi ngày, Hứa Bằng lái xe 3 bánh chở hành lá, giá đỗ, hành tây cùng nhiều loại rau do ông nội trồng đến chợ để bán. Dù không ít người thân, bạn bè bất ngờ khi thấy một diễn viên trở thành người bán rau, anh vẫn bình thản đón nhận.

"Diễn viên cũng chỉ là một nghề. Khi không còn phim để đóng tôi đổi sang công việc khác để kiếm sống. Lao động bằng chính đôi tay của mình chẳng có gì phải xấu hổ", Hứa Bằng chia sẻ.

Sau khi những hình ảnh bán rau được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ đã tìm đến khu chợ nơi anh làm việc để chụp ảnh và ủng hộ.

Hứa Bằng tạm gác sự nghiệp diễn xuất sau làn sóng AI bùng nổ.

Theo Hứa Bằng, AI đang tạo ra cú sốc lớn đối với ngành phim ngắn tại Trung Quốc. Nhờ chi phí sản xuất thấp và tốc độ hoàn thiện nhanh, các dự án ứng dụng AI ngày càng chiếm ưu thế, khiến cơ hội dành cho diễn viên ngày càng thu hẹp.

Theo số liệu được truyền thông Trung Quốc dẫn lại, tính đến hết quý I/2026, hơn 95% phim ngắn phát hành tại nước này đã ứng dụng AI trong quá trình sản xuất. Không chỉ Hứa Bằng, nhiều diễn viên phim ngắn khác cũng thừa nhận ngày càng khó tìm được vai diễn khi AI phát triển mạnh mẽ.

Nguồn: Sinchew