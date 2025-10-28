Làng điện ảnh thế giới vừa tiễn biệt Björn Andrésen, nam diễn viên Thụy Điển huyền thoại từng gây chấn động toàn cầu với vai Tadzio trong siêu phẩm Death in Venice (Chết ở Venice) năm 1971. Thông tin về sự ra đi của ông ở tuổi 70 được các đạo diễn Kristian Petri và Kristina Lindström - tác giả bộ phim tài liệu về cuộc đời ông - chính thức xác nhận.

Con gái ông - Robine Andrésen - chia sẻ cảm xúc sâu sắc trên Instagram, nhắc đến hành trình đồng hành cùng cha trong những giai đoạn khó khăn nhất. Nguyên nhân chi tiết về cái chết chưa được tiết lộ, nhưng sự ra đi này đã khơi gợi lại câu chuyện đầy bi kịch của một tài năng bị danh vọng "nuốt chửng" từ quá sớm.

Sinh ngày 26/1/1955 tại Stockholm trong một gia đình nhiều bất hạnh, Andrésen mất mẹ khi mới 10 tuổi do bà tự tử. Bà ngoại đã nuôi dưỡng và truyền cảm hứng nghệ thuật cho cậu bé. Năm 1970, ông bước vào nghiệp diễn qua phim A love story (Chuyện tình) của đạo diễn Roy Andersson.

Bước ngoặt lớn đến năm 1971 khi ông được chọn vào vai Tadzio - thiếu niên Ba Lan tuyệt mỹ trong Death in Venice của đạo diễn Luchino Visconti, chuyển thể từ tác phẩm của Thomas Mann. Andrésen đã chinh phục khán giả bằng vẻ đẹp thanh khiết và ánh mắt sâu thẳm. Visconti từng tuyên bố đây là "thiếu niên đẹp trai nhất thế giới" - danh hiệu vừa mang đến vinh quang vừa trở thành lời nguyền suốt cả cuộc đời.

Phim từng được chiếu tại Cannes nhưng sau thành công vang dội, "cậu bé đẹp nhất thế giới" phải đối mặt với hậu quả nặng nề. Trong bộ phim tài liệu Thiếu niên đẹp trai nhất thế giới (2021), ông từng tâm sự rằng trải nghiệm quay phim đã "phá hủy hoàn toàn" tuổi trẻ của mình với những ký ức đau đớn như bị Visconti đưa đến một quán bar dành cho cộng đồng đồng tính mà không có sự chuẩn bị.

Bộ phim tài liệu do Petri và Lindström thực hiện, nhận được đánh giá cao từ giới phê bình nhờ cách khắc họa chân thực những rủi ro của ngôi sao nhí, từ sự bóc lột đến mất mát cá nhân. Nó không chỉ là lời tự sự mà còn là lời cảnh tỉnh về ngành công nghiệp điện ảnh, nơi trẻ em thiếu sự bảo vệ.

Sau khi phim ra mắt, có tin đồn ở Mỹ cho rằng Andrésen là người đồng tính nhưng ông kiên quyết phủ nhận. Andrésen sau đó tránh các vai diễn đồng tính và những vai diễn khai thác ngoại hình.

Những mất mát cá nhân càng làm sâu sắc thêm nỗi đau của Andrésen. Ông kết hôn với nhà thơ Susanna Román và có 2 người con nhưng bi kịch ập đến khi con trai đầu lòng qua đời khi mới 9 tháng tuổi, đẩy ông vào vòng xoáy trầm cảm và nghiện ngập. Dù vậy, hai cháu gái - Lo (sinh năm 2008) và Nike (sinh năm 2014) - như những tia sáng muộn màng trong cuộc đời Andrésen.

Vào thập niên 1980, ông nỗ lực tái khởi động sự nghiệp bằng cách theo học tại Học viện Diễn xuất Stockholm, chơi keyboard cho nhóm nhạc dance Sven-Erics và thử sức làm người mẫu. Tổng cộng, Andrésen tham gia hơn 30 dự án phim ảnh và truyền hình, chủ yếu tại quê nhà Thụy Điển, bao gồm các tác phẩm như: Dừng lại ở Bluff (1977), Kẻ giết người đơn giản (1982) - bộ phim đoạt giải Oscar Phim nước ngoài hay nhất - và vai nhỏ trong phim kinh dị Midsommar (2019) của Ari Aster.

Những năm cuối đời, Andrésen chọn lối sống giản dị, tránh xa ánh đèn sân khấu, nhưng ông vẫn lên tiếng mạnh mẽ về vấn đề bóc lột trẻ em trong ngành giải trí. Trong phim tài liệu năm 2021, ông ví von bản thân như "một con thú hiếm bị nhốt trong chuồng kính" và cảnh báo rằng trẻ em thường được "nuông chiều rồi vứt cho lũ sói xâu xé".

Lời lẽ ấy không chỉ phản ánh hành trình cá nhân mà còn góp phần vào các cuộc thảo luận về bảo vệ diễn viên nhí, đặc biệt trong bối cảnh các vụ việc tương tự như trường hợp của Brooke Shields hay Judy Garland được nhắc lại trong nhiều thập kỷ qua.

