HÀN QUỐC - Xuất hiện tại phiên tòa đầu tiên ngày 13/11, diễn viên Lee Jae Ryong gây chú ý khi ung dung bước vào phòng xử, hai tay đút túi quần giữa vòng vây phóng viên.

Ngày 13/11, Starnews đưa tin diễn viên Lee Jae Ryong tham dự phiên xét xử đầu tiên tại Tòa án Trung tâm Seoul. Nam diễn viên bị truy tố về hành vi không thực hiện đúng trách nhiệm sau tai nạn giao thông và cản trở việc xác định nồng độ cồn.

Xuất hiện tại tòa trong bộ vest đen, đeo khẩu trang, Lee Jae Ryong gây chú ý với thái độ khá thản nhiên. Ông bước đi với 2 tay đút túi quần dù đông phóng viên chờ sẵn. Khi được hỏi có thừa nhận các cáo buộc hay không, nam diễn viên giữ im lặng.

Tại phiên xử, công tố viên cho biết sau khi gây tai nạn và rời khỏi hiện trường, Lee Jae Ryong đã uống thêm khoảng 130ml rượu tại một nhà hàng nhằm cản trở việc xác định nồng độ cồn tại thời điểm xảy ra vụ việc.

Nam diễn viên Lee Jae Ryong. Ảnh: Starnews

Luật sư của nam diễn viên xác nhận thân chủ thừa nhận cáo buộc không thực hiện đúng trách nhiệm sau tai nạn nhưng phủ nhận việc uống thêm rượu để né kiểm tra nồng độ cồn. Phía bào chữa dự kiến đề nghị triệu tập ông Kwon, người đã uống rượu cùng Lee Jae Ryong vào thời điểm đó, làm nhân chứng.

Tòa án dự kiến mở phiên xét xử tiếp theo vào 16h ngày 24/3/2027. Nội dung phiên xử sẽ tập trung vào lời khai của một cảnh sát có mặt tại hiện trường và ông Kwon.

Theo cáo trạng, vụ việc xảy ra khoảng 23h05 ngày 6/3 tại khu vực gần ga Cheongdam ở Seoul. Lee Jae Ryong bị cáo buộc lái xe khi có nồng độ cồn, liên tiếp đâm vào dải phân cách giữa đường rồi rời khỏi hiện trường.

Khoảng 2h sáng hôm sau, cảnh sát bắt giữ nam diễn viên tại nhà một người quen. Kết quả đo nồng độ cồn khi đó được cho là nằm trong khoảng 0,03-0,08%, tương ứng mức bị đình chỉ giấy phép lái xe tại Hàn Quốc.

Quá trình điều tra còn cho thấy Lee Jae Ryong đã tham gia một cuộc uống rượu khác trước khi đến nhà người quen. Từ đó, nam diễn viên bị nghi uống thêm rượu sau tai nạn nhằm làm sai lệch kết quả xác định nồng độ cồn tại thời điểm lái xe.

Ban đầu, Lee Jae Ryong khai chỉ uống rượu tại nhà người quen. Tuy nhiên, trong quá trình thẩm vấn, ông thay đổi lời khai và thừa nhận đã uống khoảng 4 ly soju trước khi lái xe.

Do gặp khó khăn trong việc chứng minh nồng độ cồn của nam diễn viên tại thời điểm xảy ra tai nạn, cơ quan công tố không đưa cáo buộc lái xe khi say rượu vào hồ sơ truy tố. Thay vào đó, Lee Jae Ryong bị truy tố về hành vi cản trở việc kiểm tra nồng độ cồn và không thực hiện đúng trách nhiệm sau tai nạn.

Lee Jae Ryong tại phiên tòa ngày 13/11 (A News):

Đây không phải lần đầu Lee Jae Ryong vướng bê bối liên quan đến rượu bia. Năm 2003, ông từng gây tai nạn khi lái xe trong tình trạng say rượu tại quận Gangnam, Seoul và bị thu hồi giấy phép lái xe.

Đến năm 2019, nam diễn viên tiếp tục bị xử lý vì làm hư hỏng biển quảng cáo đặt trước một sân bowling ở Gangnam khi đang say rượu.

Lee Jae Ryong sinh năm 1964 tại Seoul, là diễn viên kỳ cựu của màn ảnh Hàn Quốc. Ông tốt nghiệp Đại học Chung-Ang và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào cuối thập niên 1980. Trong hơn 3 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, ông tham gia nhiều phim truyền hình như :Tình yêu và tham vọng, Hoàng tử gác mái, Hoàng hậu cuối cùng...

Lee Jae Ryong gắn liền với các tác phẩm truyền hình nổi tiếng.