Nathan Thomas được Guinness World Records công nhận là nam giáo sư trẻ nhất thế giới khi mới 18 tuổi 346 ngày. Nhưng ngoài những thành tích đáng nể, chàng trai 21 tuổi vẫn là một người khá hài hước và không quá coi trọng các danh hiệu.

Hiện Thomas, người Florida (Mỹ), đang theo học luật tại University of Miami. Anh bắt đầu giảng dạy ngành kỹ thuật tại Miami Dade College khi 18 tuổi, ở thời điểm 18 tuổi 346 ngày. Ba năm sau, Guinness World Records chính thức công nhận anh là nam giáo sư trẻ nhất thế giới.

Khi biết mình trở thành người giữ kỷ lục thế giới, Thomas cho biết cha mẹ còn vui mừng hơn cả anh.

“Thành thật mà nói, tôi không quá quan tâm đến các giải thưởng hay sự công nhận. Mẹ tôi chắc chắn là người phấn khích nhất”, Thomas chia sẻ với PEOPLE.

“Tôi rất trân trọng điều đó, nhưng giờ tôi muốn hướng đến những mục tiêu tiếp theo”, anh nói thêm.

Nathan Thomas được Guinness World Records công nhận là nam giáo sư trẻ nhất thế giới khi mới 18 tuổi 346 ngày. Ảnh: PEOPLE

Không để tuổi tác trở thành vấn đề trong lớp học

Khi bắt đầu đứng lớp, Thomas từng lo những sinh viên của mình - nhiều người thậm chí lớn tuổi hơn anh - có thể không coi trọng một giảng viên trẻ như vậy.

Nhưng những lo lắng đó nhanh chóng biến mất.

“Tôi không biết nếu làm việc ở nơi khác thì mọi chuyện sẽ thế nào, có thể tôi sẽ gặp vấn đề. Nhưng ở Miami Dade, tôi chưa bao giờ gặp chuyện gì như vậy. Mọi người đều rất tôn trọng tôi”, Thomas nói.

Anh hiện vẫn làm việc tại trường nhưng đã chuyển sang giảng dạy trực tuyến.

“Ngay ngày đầu tiên, tôi đã nói rõ rằng mình còn trẻ, nhưng tôi không muốn tuổi tác trở thành vấn đề trong lớp học”, Thomas cho biết.

Dù không muốn nhắc quá nhiều đến tuổi tác, anh thừa nhận từng “chơi khăm” sinh viên trong một học kỳ đầu tiên đứng lớp.

Giả làm sinh viên rồi bất ngờ nhận mình là giảng viên

Hôm đó, trước giờ học, Thomas ngồi ngay hàng ghế đầu và giả vờ như một sinh viên bình thường. Anh cố tình ngồi yên cho đến 5 phút sau giờ học dự kiến bắt đầu.

“10h05 rồi mà giáo sư vẫn chưa đến. Tôi còn nói với một người bạn cũng học trong lớp: ‘Giáo sư đâu rồi? Chắc ông ấy dạy chán lắm’”, Thomas kể.

Vài phút sau, anh đứng dậy, lặng lẽ bước lên phía trước lớp, bật máy tính rồi quay lại nói với cả lớp: “À, tiện thể nói luôn, tôi chính là giảng viên”.

Không phải “thần đồng chỉ biết học”

Hiện Thomas đang theo học luật, tập trung vào lĩnh vực STEM và hướng tới công việc trong lĩnh vực luật doanh nghiệp.

Dù sở hữu thành tích học tập đáng nể, Thomas cho biết cuộc sống của anh không chỉ có sách vở và giảng đường.

“Nếu nói chuyện với tôi hơn 10 phút, bạn sẽ thấy tôi cũng là một người bình thường, chứ không phải lúc nào cũng nói những từ ngữ hàn lâm”, anh nói.

Theo Thomas, nhiều người thường có hình dung khác về anh.

“Họ nghĩ tôi là một cậu nhóc lúc nào cũng buồn bã, rảnh rỗi thì ngồi đọc sách giải tích. Tôi chẳng làm những chuyện đó”, giảng viên trẻ kể.

Ngoài việc học và giảng dạy, Thomas vẫn chơi thể thao và tận hưởng cuộc sống của một chàng trai ở tuổi 20. Anh khuyên mọi người đừng quá để tâm đến con đường hay lựa chọn của người khác.

“Ai cũng có ước mơ và mỗi người có một con đường khác nhau để đạt được điều đó. Chăm chỉ có thể giúp mọi ước mơ trở thành hiện thực, miễn là bạn đi đúng con đường của mình và tập trung vào mục tiêu”, Thomas nói.