Yang Xiao, 31 tuổi, quê ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, nuôi ước mơ theo học Đại học Thanh Hoa từ nhỏ. Theo Jiupai News, sau khi tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia (gaokao) năm 2013, anh trúng tuyển Học viện Mỹ thuật Trung ương. Phong cách hội họa riêng của Yang được cho là phù hợp hơn với ngôi trường này.

Sau khi tốt nghiệp năm 2018, Yang trở về Thẩm Dương, mở một trường dạy mỹ thuật và có mối quan hệ tình cảm ổn định. Sau đó, anh nộp hồ sơ dự tuyển chương trình sau đại học tại Đại học Thanh Hoa, không chỉ vì ước mơ từ nhỏ mà còn bởi lời hứa với bạn gái.

Tuy nhiên, lần đầu tiên thi, Yang không đạt yêu cầu khi thiếu hơn 100 điểm so với mức điểm chuẩn.

Trước khi theo học chương trình sau đại học tại Đại học Thanh Hoa, Yang làm bảo vệ trường. Ảnh: Douyin

Xấu hổ và không muốn nói ra sự thật, Yang khiến bạn gái tin rằng anh đã bắt đầu học thạc sĩ, đồng thời hy vọng sẽ thi đỗ vào năm sau để bù đắp cho cô. Nhưng anh tiếp tục thất bại. Không thể tiếp tục nói dối, Yang chấm dứt mối quan hệ rồi rơi vào trạng thái đau khổ và hoài nghi bản thân.

Trong năm thứ ba ôn thi, Yang bắt đầu một mối quan hệ qua mạng. Anh kể người phụ nữ này thường xuyên vay tiền với nhiều lý do như mắc bệnh hoặc cần trả nợ cờ bạc, cuối cùng khiến anh mất hơn 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,8 tỷ đồng).

Sau khi mối quan hệ kết thúc, Yang rơi vào cảnh nợ nần chồng chất nhưng vẫn chưa thể trúng tuyển chương trình sau đại học. Đáng buồn, trường dạy mỹ thuật của anh cũng buộc phải đóng cửa.

Trong những năm tiếp theo, Yang liên tục trượt Đại học Thanh Hoa chỉ vì thiếu một khoảng điểm nhỏ so với mức chuẩn.

Để trang trải cuộc sống, anh làm nhân viên vệ sinh trong một năm, sau đó xin vào làm bảo vệ tại khu nhà ở dành cho sinh viên quốc tế trong khuôn viên Đại học Thanh Hoa trong hai năm.

Yang cho biết sự mệt mỏi về thể chất không phải vấn đề quá lớn. Điều khó khăn hơn là áp lực tinh thần khi cuộc sống hiện tại khác xa những gì anh từng mong muốn.

Một cuộc gặp khiến Yang nhớ mãi. Khi đang trực bảo vệ, Yang thấy một người mẹ chỉ vào mình rồi nói với đứa con bên cạnh: “Nếu con không học hành chăm chỉ, sau này con sẽ giống như chú ấy”.

Yang cho biết câu nói khiến anh tổn thương sâu sắc, nhưng đồng thời cũng tiếp thêm quyết tâm để anh thi đỗ Đại học Thanh Hoa.

Khi rảnh rỗi, Yang tập thể dục để duy trì sức khỏe và thể lực, đáp ứng lịch trình bận rộn. Ảnh: Douyin

Ban ngày, anh lén vào các lớp học trong trường để nghe giảng. Ban đêm, Yang luyện tiếng Anh với các sinh viên quốc tế trong lúc làm bảo vệ.

Sau đó, anh được thăng chức lên trưởng nhóm bảo vệ, với mức lương cao hơn và khối lượng công việc nhẹ hơn. Nhờ vậy, Yang có thêm thời gian dành cho việc học.

Yang cho biết quãng thời gian làm bảo vệ đã thay đổi cách nhìn của anh về lao động và giúp anh dành sự tôn trọng sâu sắc hơn cho những người làm nhiều công việc khác nhau.

Dù sống tiết kiệm, Yang từng dùng gần như toàn bộ tiền tiết kiệm để mua vé máy bay tham dự một hội thảo học thuật. Sau đó, anh giành được một số giải thưởng nghiên cứu.

Tháng 6 vừa qua, sau 8 năm nỗ lực, Yang trúng tuyển Học viện Nghệ thuật và Thiết kế thuộc Đại học Thanh Hoa trong lần thi thứ 8, vượt điểm chuẩn 34 điểm.

Anh sẽ tập trung nghiên cứu di sản văn hóa phi vật thể và đổi mới kỹ thuật số. Chương trình thường kéo dài 3 năm, nhưng do khó khăn tài chính và mong muốn tiếp tục học lên, Yang hy vọng có thể hoàn thành trong 2 năm.

Mục tiêu tiếp theo của anh là giành được học bổng toàn phần cho chương trình tiến sĩ tại Đại học Harvard để nghiên cứu sâu hơn về di sản văn hóa phi vật thể.

Một người dùng mạng bình luận: “Là cựu sinh viên Học viện Mỹ thuật Trung ương, Yang đã có nền tảng vững chắc. Dù chọn con đường nào, tài năng của anh ấy rồi cũng sẽ tỏa sáng”.