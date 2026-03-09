1. Người dân nước nào cao nhất châu Á?
Trung Quốc
- Hàn Quốc0%
- Nhật Bản0%
- Lebanon0%Chính xác
Theo thống kê năm 2026 của World Population Review, chiều cao trung bình của người Lebanon cao nhất châu Á. Nam giới 19 tuổi tại quốc gia này có chiều cao trung bình là 178,96cm, còn nữ giới là 163,67cm.
Một số quốc gia châu Á khác cũng có chiều cao trung bình nổi bật, gồm: Israel, Syria, Thổ Nhĩ Kỳ (khoảng 175-176cm); Iran, Trung Quốc và Hàn Quốc (khoảng 175cm); Jordan và Kazakhstan (khoảng 174cm).
Lebanon (hay Liban), tên đầy đủ là Cộng hòa Lebanon, là quốc gia ở Tây Á, thuộc khu vực Trung Đông. Quốc gia này có diện tích khoảng 10.452 km², dân số gần 6,1 triệu người.
2. Tên gọi của quốc gia này có nghĩa là gì?
Trắng
- Nhiều băng tuyết0%
- Vùng xa xôi0%
- Không có nghĩa rõ ràng0%Chính xác
Lebanon được xem là một trong những quốc gia có tên gọi cổ nhất thế giới, với lịch sử sử dụng liên tục hơn 4.000 năm.
Theo trang Abarim Publications, tên gọi Lebanon xuất phát từ gốc từ לבן (lbn) trong ngữ tộc Semit, tạo ra một nhóm từ mang nghĩa “trắng” hoặc các ý nghĩa biểu tượng liên quan đến màu trắng.
Theo cách hiểu biểu tượng ngày nay, màu trắng thường tượng trưng cho điều tốt lành, đối lập với những điềm xấu gắn với màu đen. Trong Kinh Thánh, màu trắng cũng có thể biểu thị sự thanh tẩy hoặc sự trong sạch về đạo đức.
Nhiều tài liệu cho rằng nghĩa “trắng” trong tên gọi Lebanon có thể liên quan đến những đỉnh núi phủ tuyết trắng của dãy núi Lebanon hoặc các vách đá vôi sáng màu trong khu vực.
3. Ngôn ngữ chính của quốc gia này là gì?
Tiếng Anh
- Tiếng Pháp0%
- Tiếng Ả Rập0%
- Tiếng Hindi0%Chính xác
Tiếng Ả Rập là một trong sáu ngôn ngữ chính thức của Liên Hợp Quốc và cũng là ngôn ngữ của kinh Qur'an. Theo Hội đồng Anh, tiếng Ả Rập được sử dụng bởi hơn 300 triệu người trên thế giới.
Là quốc gia tham gia sáng lập Liên đoàn Ả Rập (gồm 22 thành viên), Lebanon quy định tiếng Ả Rập là ngôn ngữ chính thức của quốc gia.
Tuy nhiên, do từng là lãnh thổ chịu ảnh hưởng của Pháp, nhiều người dân Lebanon có thể sử dụng tiếng Pháp bên cạnh tiếng mẹ đẻ. Tiếng Pháp được dùng rộng rãi trong giáo dục và một số lĩnh vực hành chính. Lebanon cũng là thành viên của Cộng đồng Pháp ngữ (La Francophonie).
Bên cạnh đó, tiếng Anh ngày càng phổ biến trong khoa học, giáo dục và hoạt động kinh doanh tại quốc gia này.
4. Thủ đô của quốc gia này là gì?
Doha
- Amman0%
- Damascus0%
- Beirut0%Chính xác
Beirut là thủ đô và cũng là thành phố lớn nhất của quốc gia này. Thành phố nằm bên bờ Địa Trung Hải và từ lâu được xem là một trong những trung tâm văn hóa, tài chính và giáo dục quan trọng của khu vực Trung Đông.
Nhờ vị trí địa lý đặc biệt giữa châu Á, châu Âu và châu Phi, Beirut từng được mệnh danh là “Paris của Trung Đông” trong nhiều thập niên của thế kỷ 20.
5. Vì sao người dân quốc gia này có chiều cao nổi bật?
Duy trì chế độ ăn Địa Trung Hải
- Yếu tố di truyền0%
- Đây là quốc gia giàu có nhất Trung Đông, đầu tư lớn cho dinh dưỡng0%
- Cả A và B0%Chính xác
Theo The Jerusalem Post, người dân Lebanon duy trì chế độ ăn Địa Trung Hải, trong đó các loại đậu, rau, cá và dầu ô liu được sử dụng thường xuyên. Chế độ ăn này có liên quan đến sức khỏe tim mạch và có thể góp phần hỗ trợ sự phát triển thể chất, dù mối quan hệ nhân quả không hoàn toàn rõ ràng.
Bên cạnh đó, yếu tố di truyền cũng được xem là một nguyên nhân quan trọng.
Những năm gần đây, Lebanon phải đối mặt với nhiều biến động kinh tế - xã hội. Dù vậy, yếu tố di truyền cùng chế độ ăn truyền thống vẫn được cho là góp phần giúp người dân nước này duy trì mức chiều cao trung bình thuộc nhóm cao của khu vực.
