Chính xác

Theo thống kê năm 2026 của World Population Review, chiều cao trung bình của người Lebanon cao nhất châu Á. Nam giới 19 tuổi tại quốc gia này có chiều cao trung bình là 178,96cm, còn nữ giới là 163,67cm.

Một số quốc gia châu Á khác cũng có chiều cao trung bình nổi bật, gồm: Israel, Syria, Thổ Nhĩ Kỳ (khoảng 175-176cm); Iran, Trung Quốc và Hàn Quốc (khoảng 175cm); Jordan và Kazakhstan (khoảng 174cm).

Lebanon (hay Liban), tên đầy đủ là Cộng hòa Lebanon, là quốc gia ở Tây Á, thuộc khu vực Trung Đông. Quốc gia này có diện tích khoảng 10.452 km², dân số gần 6,1 triệu người.