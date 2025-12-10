Chính xác

Theo báo cáo thường niên công bố hôm 2/12 của Euromonitor International, công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu có trụ sở tại Anh, thủ đô Bangkok, Thái Lan là thành phố đón nhiều khách quốc tế nhất năm 2025 với hơn 30,3 triệu lượt.

Các chuyên gia du lịch đánh giá Bangkok thu hút khách nhờ chính sách cởi mở đối với du lịch. Dù giữ vị trí quán quân của năm nay, lượng khách quốc tế đến Bangkok vẫn giảm gần 7% so với con số 32,4 triệu lượt của năm 2024.

Hong Kong đứng thứ hai với 23,2 triệu lượt khách. London xếp thứ ba với 22,7 triệu, còn Macao - "Las Vegas của Trung Quốc" - giữ vị trí thứ tư với 20,4 triệu lượt khách.