1. Thành phố nào đón nhiều khách du lịch nhất thế giới?
-
Paris
0%
- London0%
- Bangkok0%
- Tokyo0%Chính xác
Theo báo cáo thường niên công bố hôm 2/12 của Euromonitor International, công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu có trụ sở tại Anh, thủ đô Bangkok, Thái Lan là thành phố đón nhiều khách quốc tế nhất năm 2025 với hơn 30,3 triệu lượt.
Các chuyên gia du lịch đánh giá Bangkok thu hút khách nhờ chính sách cởi mở đối với du lịch. Dù giữ vị trí quán quân của năm nay, lượng khách quốc tế đến Bangkok vẫn giảm gần 7% so với con số 32,4 triệu lượt của năm 2024.
Hong Kong đứng thứ hai với 23,2 triệu lượt khách. London xếp thứ ba với 22,7 triệu, còn Macao - "Las Vegas của Trung Quốc" - giữ vị trí thứ tư với 20,4 triệu lượt khách.
2. Đây là thủ đô có tên dài nhất thế giới, đúng hay sai?
-
Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Thủ đô của Thái Lan thường được biết đến với cái tên quen thuộc là Bangkok. Tuy nhiên, đây không phải là tên gọi chính thức. Thực chất tên thủ đô của Thái Lan được viết theo các ngôn ngữ nước ngoài là Krung Thep Maha Nakhon, đầy đủ là “Krungthep Maha Nakhon Amorn Rattanakosin Mahinthrayuthaya Mahadilokphop Noppharat Ratchathani Burirom Udorn Ratchanivet Mahasathan Amornphiman Avatansathit Sakkhatiya Visanukarm Prasit”.
Theo bản dịch từ tiếng Thái Lan, tên này có nghĩa là “Thành phố của các thánh thần, thành phố vĩ đại của những vị thần bất tử, thành phố châu báu tráng lệ của thần Indra, chiếc ngai vàng của đức vua Ayutthaya, thành phố của đền đài tráng lệ, thành phố của cung điện và lãnh địa hoành tráng nhất của Hoàng gia, ngôi nhà của thần Vishnu và tất cả vị thần”.
3. Tên gọi Thái Lan trong tiếng Thái nghĩa là gì?
-
Vùng đất của những vị thần
0%
- Vùng đất của những ngôi chùa0%
- Vùng đất của sự tự do0%
- Vùng đất của những nhà vua0%Chính xác
Theo New York Times, tên gọi Thái Lan được đổi chính thức từ năm 1949. Tên tiếng Thái của Thái Lan là “Prathet Thai”. Từ “Thai” nghĩa là “tự do”, vì thế Thái Lan có nghĩa “vùng đất của sự tự do”.
Trong lịch sử, đây là quốc gia Đông Nam Á duy nhất không nằm dưới sự thống trị của người châu Âu.
4. Ngoài Bangkok, thành phố nào của Thái Lan trực thuộc trung ương?
-
Chiang Mai
0%
- Ayutthaya0%
- Chiang Rai0%
- Pattaya0%Chính xác
Thái Lan có hai thành phố trực thuộc trung ương là Bangkok và Pattaya. Trong đó, Pattaya được xem là thành phố sôi động nhất tại quốc gia này. Thái Lan còn có một số địa điểm nổi tiếng khác như thành phố đền chùa Chiang Mai, thành phố du lịch Chiang Rai và cố đô lịch sử Ayutthaya.
5. Thái Lan có diện tích nhỏ hơn Việt Nam?
-
Sai
0%
- Đúng0%Chính xác
Theo Tổng cục Thống kê, diện tích Việt Nam là hơn 331.000 km2. Trong khi đó, diện tích Thái Lan là hơn 513.100 km2.
Tính trong khu vực Đông Nam Á, Thái Lan đứng thứ ba về diện tích, Việt Nam đứng thứ tư. Hai nước rộng nhất khu vực là Indonesia (khoảng 1,9 triệu km2) và Myanmar (hơn 676.000 km2).
- Đúng
-
Xem thêm về:
-
trắc nghiệm địa lý
-
địa lý thế giới
Tin nổi bật
- Ayutthaya
- Vùng đất của những ngôi chùa
- Sai
- London