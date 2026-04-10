Hành khách bị đuổi khỏi máy bay vì sàm sỡ nữ tiếp viên. Ảnh: MSN

Sự việc xảy ra trên chuyến bay MH318 của hãng hàng không Malaysia Airlines, dự kiến khởi hành từ Kuala Lumpur (Malaysia) đến Bắc Kinh (Trung Quốc). Nam hành khách bị tố là có hành vi sàm sỡ nữ tiếp viên hàng không, MSN đưa tin 9/4.

Tuy nhiên, anh ta biện minh rằng anh chỉ "vỗ nhẹ" vào tiếp viên hàng không 2 lần và không coi đó là hành vi gây hấn về thể chất.

Trên máy bay, trong thời gian hành khách đang chờ khởi hành, anh và nhân viên an ninh cùng nữ tiếp viên tranh cãi liên tục.

"Đó không phải lỗi của tôi", người này nói. Anh cho rằng hành động của mình không bị xem là quấy rối tình dục nếu xảy ra ở Singapore.

Trong khi đó, nữ tiếp viên phản bác, cho rằng hành vi của hành khách là không thể chấp nhận. Cuối cùng, lực lượng an ninh đã can thiệp và đưa người đàn ông rời khỏi máy bay để đảm bảo an toàn và trật tự.

Ye Yuanyi, hành khách có mặt trên chuyến bay, cho biết một loạt vấn đề phát sinh trước khi lên máy bay đã gây ra sự bức xúc cho hành khách.

Ông giải thích rằng, Malaysia Airlines đã thay đổi máy bay vào phút chót, khiến nhiều hành khách không thể quét thẻ lên máy bay tại cửa ra. Họ phải quay lại quầy để in lại thẻ và nhận số chỗ ngồi mới.

Theo ông Ye, tình hình khá hỗn loạn. Nhân viên mặt đất xử lý việc cấp lại vé chậm chạp, khiến hành khách mệt mỏi và bực bội.

Ông thừa nhận hành khách bị đuổi khỏi máy bay đã có hành vi không đúng mực. Nhưng ông cho rằng, tình hình có thể đã không đến mức như vậy nếu việc xử lý ban đầu được tổ chức chuyên nghiệp hơn.