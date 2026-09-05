Sáng 5/9, tiếng trống khai giảng năm học 2026 - 2027 vang lên giữa núi rừng Bản Tèn, xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên.

Từ sáng sớm, những đứa trẻ người Mông trong bộ trang phục truyền thống rực rỡ đã theo những con đường bê tông men sườn núi đến trường. Trên những gương mặt trẻ thơ là niềm háo hức của ngày đầu năm học mới.

Bản Tèn nằm ở độ cao khoảng 1.200m so với mực nước biển, là nơi sinh sống lâu đời của đồng bào Mông. Giữa núi rừng trùng điệp, cuộc sống của người dân đang từng bước đổi thay. Những con đường mới được mở, cơ sở hạ tầng dần hoàn thiện và hành trình đến với con chữ của trẻ em nơi đây cũng ngày một thuận lợi hơn.

Điểm trường ở xóm Bản Tèn (xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên) rộn ràng ngày tựu trường.

Sắc màu văn hóa Mông giữa sân trường

Hòa chung không khí khai giảng trên cả nước, điểm trường Bản Tèn thuộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học số 2 Văn Lăng hôm nay rộn ràng hơn thường ngày.

Đây là một trong ba điểm trường của nhà trường, bên cạnh điểm trường chính và điểm trường Liên Phương ở khu vực vùng sâu, vùng xa.

Ngày khai giảng, sân trường như được khoác thêm màu áo mới. Những bộ váy, áo truyền thống với hoa văn thổ cẩm nhiều màu sắc nổi bật giữa núi rừng.

Các em nhỏ ríu rít trò chuyện, nắm tay nhau vào lớp. Với nhiều học sinh, bộ trang phục dân tộc không chỉ dành cho những ngày lễ của gia đình, bản làng mà còn trở thành một phần đặc biệt của ngày hội đến trường.

Các em học sinh vùng cao men theo con đường đến trường trong bộ trang phục mang đậm bản sắc văn hóa.

Bộ trang phục rực rỡ sắc màu.

Con đường đến lớp ngày càng rộng mở

Hành trình đến trường của trẻ em Bản Tèn hôm nay đã khác nhiều so với trước.

Sau 13 năm xây dựng nông thôn mới, xã Văn Lăng cán đích nông thôn mới vào năm 2024. Một trong những thay đổi dễ nhận thấy là hệ thống giao thông từng bước được đầu tư, nâng cấp.

Con đường dẫn vào bản được bê tông hóa, giúp người dân đi lại, giao thương thuận tiện hơn. Với trẻ em vùng cao, những con đường ấy còn mang một ý nghĩa khác: đường đến trường an toàn, thuận lợi hơn, nhất là trong những ngày thời tiết khắc nghiệt.

Cô giáo dắt học sinh vào lớp trong ngày đầu năm học mới tại điểm trường Bản Tèn

Hạ tầng được cải thiện không chỉ mở ra cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân mà còn góp phần tạo điều kiện để trẻ em đến trường đều đặn hơn.

Cùng với những con đường mới, các chính sách hỗ trợ giáo dục dành cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã giúp nhiều gia đình giảm bớt khó khăn, để việc học của con em được duy trì ổn định.

Thầy giáo học tiếng Mông để gần học sinh hơn

Thầy giáo Hoàng Thế Hùng đã có 15 năm gắn bó với điểm trường Bản Tèn. Theo thầy Hùng, năm học 2026 - 2027, điểm trường có 94 học sinh, trong đó 92 em có mặt trong Lễ khai giảng.

Những năm gần đây, điều kiện học tập của học sinh đã được cải thiện đáng kể nhờ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Những học sinh nhà xa, có quãng đường đi học trên 2,5km và điều kiện đi lại khó khăn được hưởng chính sách bán trú, qua đó giảm bớt gánh nặng cho gia đình và tạo điều kiện để các em duy trì việc học.

Điều khiến những giáo viên gắn bó lâu năm với Bản Tèn vui nhất là tình trạng học sinh phải nghỉ học để phụ giúp gia đình hầu như không còn. Việc đến lớp của các em ngày càng ổn định.

Tuy nhiên, với nhiều học sinh nhỏ tuổi người Mông, tiếng Việt vẫn là một trở ngại khi mới bước vào trường.

Để gần gũi với học sinh hơn, các thầy cô tại điểm trường chủ động học những từ, câu giao tiếp cơ bản bằng tiếng Mông. Nhà trường đồng thời phối hợp với những phụ huynh thông thạo tiếng Việt để hỗ trợ các em trong giao tiếp và học tập.

Với giáo viên vùng cao, hiểu được một vài câu nói bằng tiếng mẹ đẻ của học sinh đôi khi là cách ngắn nhất để kéo gần khoảng cách giữa thầy cô và các em.

15 năm cùng học trò vượt khó

Gắn bó với Bản Tèn suốt 15 năm, thầy Hùng đã chứng kiến nhiều đổi thay của bản làng và của chính ngôi trường.

Có những ký ức vẫn còn nguyên vẹn, như những ngày mưa bão, đường sá chia cắt, các giáo viên phải cùng nhau vượt suối đưa thực phẩm vào khu bán trú để bảo đảm bữa ăn cho học sinh.

Bên cạnh sự chăm lo của Nhà nước và địa phương, điểm trường Bản Tèn còn thường xuyên nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân và đoàn thiện nguyện. Những chiếc áo ấm, đôi giày, sách vở, đồ dùng học tập và vật dụng thiết yếu đã góp phần giúp học sinh vùng cao có thêm điều kiện đến lớp.

Với những giáo viên đã dành nhiều năm ở lại vùng cao, mỗi mùa khai giảng không đơn thuần là bắt đầu một năm học mới. Đó còn là dấu mốc của một hành trình dài đồng hành cùng những đứa trẻ lớn lên.

Từ những em nhỏ còn rụt rè, chưa sõi tiếng Việt khi bước vào lớp 1, các thầy cô từng ngày giúp các em tự tin hơn trong giao tiếp, biết đọc, biết viết, tiếp cận những kiến thức mới nhưng vẫn trân trọng tiếng nói, trang phục và văn hóa của cộng đồng mình.

Hành trình đến với tri thức của những đứa trẻ Bản Tèn lại bắt đầu. Trên những con đường bê tông ngày càng rộng mở giữa núi rừng, những đứa trẻ người Mông tiếp tục đến trường trong sắc áo truyền thống của dân tộc mình. Phía sau các em là gia đình, thầy cô và cộng đồng; phía trước là những cơ hội mới được mở ra từ con chữ.

Học sinh điểm trường Bản Tèn rạng rỡ trong trang phục truyền thống của đồng bào Mông vào ngày khai giảng năm học mới.

Sắc màu thổ cẩm nổi bật giữa sân trường vùng cao Bản Tèn.

Những bộ trang phục truyền thống góp phần tạo nên không khí đặc biệt trong ngày khai giảng.

Nụ cười hồn nhiên của học sinh vùng cao.

Các em nhỏ người Mông háo hức trong ngày đầu tiên của năm học mới..

Hạ tầng ngày càng hoàn thiện và những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Mông ở Bản Tèn vẫn được gìn giữ trong đời sống học đường.

Trang phục truyền thống được các em học sinh lựa chọn trong ngày đặc biệt của năm học mới.