Có 3 con đang học lớp 2, 4, 8 tại Hà Nội, chị Nguyễn Thu Thảo cho biết, những năm học trước, riêng tiền học phí mỗi tháng khoảng 500.000 đồng. Với nhiều người, con số này có thể không quá lớn, nhưng khi cộng dồn cùng các khoản chi khác như sách giáo khoa, đồng phục, bán trú… lại trở thành gánh nặng không nhỏ, đặc biệt với những gia đình đông con như chị.

Ngoài miễn học phí, Hà Nội còn hỗ trợ bữa ăn bán trú từ 20.000-30.000 đồng

Khi chủ trương miễn học phí được triển khai, chị Nguyễn Thu Thảo cho rằng, mỗi gia đình đều như vơi bớt một gánh nặng, dù không nhiều nhưng “miễn được khoản nào thì mừng khoản đó”. Chưa kể từ năm học này, ngoài miễn học phí, học sinh tiểu học các trường tại Hà Nội sẽ được hỗ trợ bữa ăn bán trú từ 20.000 đến 30.000 đồng.

Theo chị Thảo, đây đều là những chính sách thiết thực, nhất là với các gia đình đang phải lo toan nhiều khoản chi phí khác trong cuộc sống.

“Tôi rất vui vì năm học này các con sẽ được miễn nhiều khoản. Nhờ đó, cha mẹ giảm bớt gánh nặng chi tiêu, yên tâm làm việc, ổn định cuộc sống. Số tiền này, tôi có thể để dành cho con học thêm ngoại ngữ, tham gia hoạt động ngoại khóa hay đơn giản là bổ sung dinh dưỡng. Bởi lẽ, giáo dục bây giờ ngoài kiến thức sách vở còn cần trau dồi kỹ năng, nâng cao thể chất, tinh thần”, chị Thảo nói.

Niềm vui của chị Thảo cũng là tâm trạng chung của nhiều phụ huynh khác trong năm học mới. Chị Nguyễn Thanh Hiền (quê Hưng Yên), đang làm việc tại Bình Dương, cho biết vì hoàn cảnh đi làm ăn xa, hai vợ chồng chị phải gửi con cho ông bà trông giúp. Mỗi tháng, ngoài tiền ăn uống, sinh hoạt, chị phải lo thêm chi phí học hành cho hai con.

“Thực tế, học phí của các con không quá cao, nhưng ngoài tiền học còn rất nhiều khoản khác phải lo. Là người lao động như chúng tôi, miễn được khoản nào hay khoản đó. Số tiền ấy có thể để dành cho các con mua sách tham khảo hoặc học thêm kỹ năng”, chị nói.

Học sinh lớp 1 tại Hà Nội trong lễ khai giảng năm học 2024-2025. Ảnh: Phạm Hải

Trong khi đó, theo chị Nguyễn Mai Loan (Hà Nội), tiền học phí chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong các khoản phải chi của phụ huynh, nhưng cha mẹ vẫn cảm thấy rất vui vì “sự quan tâm của Nhà nước với sự nghiệp giáo dục bằng chủ trương thiết thực”.

“Có thể nói, năm học này rất đặc biệt với học sinh trên cả nước, nhất là ở Thủ đô. Từ chính sách miễn học phí, hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh ở nhiều địa phương… phụ huynh có thể an tâm, thở phào, tin tưởng để các con bước vào năm học mới. Đây đều là những chính sách nhân văn, thể hiện trách nhiệm trong việc chăm lo cho thế hệ tương lai”, chị Loan nói.

Bớt nỗi lo học phí, gia đình có thêm điều kiện chăm lo cho con em

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, cả nước hiện có khoảng 23,2 triệu học sinh. Ước tính, tổng kinh phí để thực hiện chính sách miễn và hỗ trợ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết lớp 12 là khoảng 30 nghìn tỷ đồng.

Đối tượng được miễn học phí gồm trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục công lập. Ảnh: Thạch Thảo

Cô Hoàng Thị Trinh, giáo viên tiểu học ở tỉnh Hưng Yên, cho hay, khi năm học mới đến, cùng với sự háo hức của mùa tựu trường, chính sách miễn học phí đã trở thành niềm vui chung với không ít phụ huynh.

“Điều này không chỉ xóa bỏ rào cản kinh tế, tạo điều kiện để tất cả học sinh được đến trường, không bị đứt gãy việc học, mà còn tạo thêm niềm tin rằng giáo dục thực sự là quyền lợi mọi trẻ em đều được hưởng bình đẳng”, cô Trinh nói.

Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, Phó Chủ tịch Hội Khoa học tâm lý giáo dục Việt Nam nhìn nhận, chính sách miễn học phí trong năm học mới này không chỉ mang đến lợi ích trực tiếp là giảm bớt gánh nặng tài chính cho các gia đình, đặc biệt là những gia đình có thu nhập thấp hoặc trung bình, mà còn góp phần xây dựng một xã hội tiến bộ và phát triển bền vững.

“Chính sách này hướng đến một nền giáo dục bình đẳng - nơi tất cả học sinh, bất kể hoàn cảnh kinh tế gia đình, đều có cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng. Điều này góp phần “xóa nhòa” khoảng cách giáo dục giữa các tầng lớp xã hội.

Về lâu dài, khi không phải lo lắng về học phí, học sinh sẽ tập trung hơn vào việc học và nâng cao kết quả học tập, giảm tình trạng bỏ học vì lý do kinh tế. Như vậy, đây là một chính sách nhân văn, đúng đắn và hợp lòng dân, đặc biệt trong giai đoạn đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình”, Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm nói.