Sở GD-ĐT TPHCM quy định các khoản huy động tài trợ và kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh phải thực hiện theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Quy định này còn căn cứ vào Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, và các công văn của UBND TP, Sở GD-ĐT, Sở Tài chính hướng dẫn việc thực hiện các văn bản trên.

Theo quy định, việc tài trợ phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, không ấn định mức tài trợ bình quân hay tối thiểu, không lợi dụng việc tài trợ cho giáo dục để ép buộc đóng góp và không coi huy động tài trợ là điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo…

Học sinh TPHCM trong lễ khai giảng năm học 2025-2026. Ảnh: Nguyễn Huế

Các trường học được vận động, tiếp nhận các khoản tài trợ để trang bị thiết bị, đồ dùng phục vụ dạy và học; nghiên cứu khoa học; cải tạo, sửa chữa, xây dựng các hạng mục công trình phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục...

Tuyệt đối không vận động tài trợ để chi trả: Thù lao giảng dạy; các khoản chi liên quan trực tiếp cho cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên và nhân viên, các hoạt động an ninh, bảo vệ; thù lao trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; thù lao duy trì vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; các chi phí hỗ trợ công tác quản lý của cơ sở giáo dục.

Đối với quỹ phụ huynh, Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT quy định: kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp được hình thành từ sự ủng hộ tự nguyện của phụ huynh và các nguồn tài trợ hợp pháp khác. Kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường được trích từ nguồn của các ban đại diện lớp theo thống nhất tại cuộc họp đầu năm và có thể bổ sung từ nguồn tài trợ hợp pháp. Quy định không áp đặt mức đóng góp bình quân đối với phụ huynh.