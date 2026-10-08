Trong lúc đi lại dọn dẹp sách, nhà văn Nhật Chiêu bất ngờ lên cơn đau nhói ngực. Ông được đưa đi cấp cứu và bác sĩ chẩn đoán nhồi máu cơ tim.

Ngày 8/10, Bệnh viện Nhân dân Gia định (TPHCM) thông tin, các bác sĩ tại đây đã can thiệp đặt stent cấp cứu cho nhà văn Phan Nhật Chiêu bị nhồi máu cơ tim. Bệnh nhân (75 tuổi, trú tại TPHCM) có tiền sử tăng huyết áp và đái tháo đường.

Rạng sáng 2/10, do ảnh hưởng của trận mưa lớn tại TPHCM, nước tràn vào nhà, nhà văn lo lắng cho hàng nghìn cuốn sách lưu trữ qua nhiều năm cùng đồ đạc có nguy cơ hư hỏng. Ông tự mình sắp xếp, kê cao và di chuyển vật dụng để hạn chế thiệt hại.

Trong quá trình lên xuống cầu thang, ông bất ngờ xuất hiện cơn đau thắt ngực dữ dội nên kêu lớn để người nhà nghe thấy.

Bác sĩ khám lại cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Trong gia đình có người là nhân viên y tế nhận thấy các dấu hiệu bất thường của nhà văn. Nhận định đây có thể là một tình huống cấp cứu tim mạch, nên người thân lập tức đưa ông đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Các bác sĩ xác định nhà văn bị nhồi máu cơ tim cấp, cần được can thiệp gấp.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Đoàn Hữu Huy, Khoa Tim mạch can thiệp cho biết, ê-kíp can thiệp động mạch vành và đặt hai stent tại vị trí tổn thương nhằm tái thông dòng máu đến cơ tim, khôi phục tưới máu và hạn chế tổn thương cơ tim tiến triển.

Việc người bệnh nhanh chóng đến bệnh viện và được can thiệp kịp thời góp phần hạn chế mức độ tổn thương cơ tim, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hồi phục.

Hiện tại, sức khỏe của nhà văn Nhật Chiêu dần ổn định. Ông đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm và tiếp tục được theo dõi, hồi sức tại bệnh viện.

Bác sĩ Huy khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau tức ngực trái hoặc sau xương ức, nhất là lan lên cổ vai trái, có hoặc không kèm khó thở, vã mồ hôi, buồn nôn, chóng mặt. Đặc biệt, cơn đau ngực đột ngột, dữ dội hoặc kéo dài.

Theo bác sĩ Huy, thời gian là yếu tố rất quan trọng trong điều trị nhồi máu cơ tim cấp. Khi có dấu hiệu, người dân cần nhanh chóng đến bệnh viện cấp cứu để hạn chế tổn thương cơ tim và cải thiện khả năng hồi phục.