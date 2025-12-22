Hoàng Đăng Khánh (sinh năm 2010), vừa học xong lớp 9 ở Delta Global School. Mới đây, nam sinh nhận kết quả SAT đạt tuyệt đối 1600/1600. Cách đó không lâu, Đăng Khánh còn giành học bổng vào Trường Saint Joseph's Institution International (Singapore) và sẽ chính thức nhập học lớp 10 từ tháng 1/2026 tới.

Đạt SAT tuyệt đối ở tuổi 15

Đăng Khánh sớm đặt mục tiêu phải hoàn thành kỳ thi SAT trước khi sang Singapore, sau đó tập trung cho chương trình tại trường. Với chứng chỉ IELTS, do chỉ có thời hạn 2 năm, Khánh dự định thi vào mùa hè lớp 11.

Đầu năm lớp 9, Khánh lần đầu thi SAT với tâm thế thử sức, chưa ôn luyện nhiều và đạt 1470 điểm. Rút kinh nghiệm, sau khi hoàn thành chương trình lớp 9, Khánh dồn toàn tâm cho việc ôn luyện với mục tiêu đạt trên 1550.

Do theo học chương trình AP (Advanced Placement) tại trường và được tiếp cận với nhiều chuyên đề tương tự bài thi SAT, Khánh không cảm thấy bỡ ngỡ trong quá trình ôn luyện.

Tuy nhiên nam sinh cho rằng trước đây em học tiếng Anh chủ yếu dựa vào cảm giác ngôn ngữ và phản xạ tự nhiên. Trong khi đó, SAT lại yêu cầu độ chính xác cao với nhiều câu hỏi mang tính “đánh bẫy”. “Em buộc phải học lại kiến thức nền tảng, từ dấu câu đến cấu trúc ngữ pháp. SAT không thể làm bài chỉ bằng cảm giác ngôn ngữ mà cần nắm chắc các nguyên tắc và logic”, Khánh nói.

Nam sinh 15 tuổi đạt điểm SAT tuyệt đối. Ảnh: NVCC

Cụ thể, với phần Đọc - Viết trong bài thi SAT, Khánh nhận định dạng câu tổng hợp thông tin vốn được xem là khó vì yêu cầu thí sinh phải tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn, phân tích lập luận và cách tác giả sử dụng ngữ cảnh để truyền đạt ý tưởng. Tuy nhiên, trong đợt thi tháng 12, số lượng câu hỏi dạng này ít hơn dự đoán.

Trong khi đó, các câu hỏi liên quan đến suy luận và “Command of Evidence” - dạng bài yêu cầu thí sinh xác định và sử dụng dẫn chứng phù hợp để làm rõ quan điểm của tác giả - lại xuất hiện nhiều và khó, khiến thí sinh dễ mất điểm.

Ngược lại, những câu “Words in Context” - yêu cầu xác định nghĩa của từ hoặc cụm từ dựa trên ngữ cảnh - lại là nhóm dễ lấy điểm nhất. “Với dạng này, thí sinh chỉ cần vốn từ tốt và nắm được phương pháp làm bài là có thể làm chắc chắn”, Khánh nói.

Với phần Toán, Khánh đánh giá không quá khó, chủ yếu xoay quanh các kiến thức nền tảng và khả năng vận dụng. “Nếu nắm chắc công thức và luyện thêm các bài khó, phần này rất dễ đạt điểm cao”, nam sinh cho hay.

Khi làm bài thi SAT, Khánh cho rằng việc quản lý thời gian tốt cũng là yếu tố then chốt. Nam sinh thường giải quyết các phần dễ trước để chắc chắn có điểm, sau đó mới dành thời gian đọc kỹ và phân tích các câu hỏi khó.

Đăng Khánh vừa giành học bổng vào trường phổ thông ở Singapore. Ảnh: NVCC

Lợi thế của Khánh trong quá trình ôn luyện SAT là có nhiều thời gian tập trung cho việc học. Sau khi giành học bổng, Khánh dành hơn 10 tiếng mỗi ngày ôn SAT trong gần một tháng trước kỳ thi.

“Em đã luyện đi luyện lại rất nhiều để tránh các lỗi dễ sai, đến khi không còn bất kỳ băn khoăn nào mới đi thi”, Khánh nói.

Dẫu vậy, việc đạt điểm tuyệt đối 1600/1600 là điều Khánh chưa từng nghĩ tới. “Em vẫn nghĩ rằng sẽ có sơ suất nào đó trong quá trình làm bài. Nhưng khi nhìn thấy mức điểm đạt được, em đã vỡ òa”, Khánh nói.

Giành học bổng du học từ lớp 9

Từng có hai năm học tập tại Singapore ở bậc tiểu học do theo bố sang công tác, ấn tượng với môi trường học tập tại đây, Khánh ấp ủ ước mơ được quay trở lại đất nước này. Vì thế từ cấp 2, nam sinh đã quyết tâm tìm kiếm cơ hội đi du học.

“Việc du học ở bậc phổ thông giúp em có cơ hội kết nối với nhiều trường đại học, có lộ trình phù hợp hơn khi tiếp tục du học bậc cao hơn”, Khánh nói.

Ngoài duy trì thành tích học tập, Khánh còn tích cực tham gia các cuộc thi như Vietnam Economics Olympiad, giải hùng biện cùng các hội nghị mô phỏng Liên hợp quốc. Khánh cho rằng các hoạt động này giúp em rèn kỹ năng nói trước đám đông và sắp xếp luận điểm. Ngoài ra, Khánh cũng được bồi đắp các kiến thức liên quan đến chính trị, kinh tế, xã hội - là lợi thế trong các bài thi học thuật như SAT.

Nam sinh từng giành hàng loạt thành tích về piano. Ảnh: NVCC

Là người đồng hành cùng Khánh trong quá trình luyện thi SAT, thầy Nghiêm Đức An đánh giá Khánh là một học sinh luôn chủ động trong học tập, có thể chỉ ra lỗi sai của mình trong từng phần để cải thiện. Nam sinh đã hoàn thành hơn 700 bài kiểm tra trước khi bước vào kỳ thi chính thức.

“Khánh có nền tảng tiếng Anh tốt nhưng vẫn cần rèn luyện để khớp với tư duy ra đề của SAT. Trong quá trình đó, Khánh đã chủ động đưa ra những ý kiến phản biện và tranh luận. Cách học chủ động này giúp Khánh tiến bộ rất nhanh, đồng thời phân bổ được thời gian cho các sở thích khác như âm nhạc, thể thao”, thầy An nói.

Ngoài tiếng Anh, Khánh đã hoàn thành kỳ thi đánh giá năng lực Hán ngữ HSK4 và chứng chỉ ABRSM - chứng chỉ âm nhạc được cấp bởi Hội đồng Âm nhạc Hoàng gia Anh Quốc.

Nam sinh từng giành hàng loạt thành tích về piano như giải Vàng Kayserburg Youth Piano 2022, giải Vàng Asia Pacific Arts Festival 2022, giải Vàng Hanoi International Arts Festival 2023, giải Nhì Hanoi Piano Art Contest 2023, giải Đặc biệt cuộc thi Youth Piano Festival 2024, giải Vàng Crescendo Piano 2025.

“Piano đã giúp em trưởng thành, vượt qua nỗi sợ trình diễn trước mọi người. Từ đó, em có thể dám bước sang những ‘sân khấu’ khác như debate hay MUN”, Khánh nói.

Tháng 1 tới, Khánh sẽ lên đường sang Singapore theo học bậc phổ thông. Nam sinh kỳ vọng thời gian tới có thể giữ kết quả học thật tốt, duy trì được việc chơi piano và tham gia các hoạt động ngoại khóa liên quan đến lĩnh vực kinh doanh để biết bản thân có phù hợp với lĩnh vực này hay không trước khi quyết định theo đuổi lâu dài.