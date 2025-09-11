Ngày 11/9, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Tây Nguyên (phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) gửi báo cáo tới Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk về vụ xe chở rác tông tử vong học sinh trong khuôn viên trường.

Theo báo cáo, khoảng 6h30 ngày 6/9, ông V.A.S (41 tuổi, trú tại Lâm Đồng) điều khiển ô tô vào Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Tây Nguyên để thu gom rác.

Trong quá trình di chuyển, xe bất ngờ va vào em T.M.T. khiến nam sinh bị thương nặng, phải vào Bệnh viện Đa khoa Buôn Ma Thuột để cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Em T.M.T., 11 tuổi, mới nhập học tại trường từ ngày 18/8.

Camera chỉ quan sát tới vị trí đuôi xe tải chở rác?

Sáng 11/9, trao đổi với PV VietNamNet, chị Nguyễn Thị Bé Thi (SN 1990, trú tại Ea Súp, Đắk Lắk; mẹ em T.M.T cho biết, do bức xúc về việc nhà trường chưa làm rõ nguyên nhân về cái chết của con trai nên chị đã đăng thông tin lên trang cá nhân để nhờ cộng đồng giúp đỡ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Chị Thi chia sẻ, chị là mẹ đơn thân, một mình nuôi ba con nhỏ. Cháu T.M.T. là con trai cả và cũng là niềm hy vọng lớn của gia đình. Chị đã cố gắng xoay xở gửi con trai vào trường nội trú để học, sau này phụ mẹ nuôi 2 em. Giờ con đã ra đi mãi mãi...

Mới đây, chị đến trường để làm các thủ tục hương khói cho con thì được một số thầy giáo mời vào xem camera. Tuy nhiên, không có đoạn video nào ghi lại hình ảnh lúc con trai gặp nạn mà chỉ có những vị trí khác.

“Nhà trường chỉ cho tôi xem đoạn con trai đang vác một bình nước lọc 20 lít đi đến vị trí đuôi xe tải chở rác và nói camera chỉ quan sát tới đó. Tôi yêu cầu cung cấp hình ảnh chỗ con trai bị nạn thì các thầy trả lời không có. Tại sao trong khuôn viên trường học lại không có hệ thống camera đủ để bao quát hết các hoạt động? Tôi mong muốn sự thật được làm rõ để con tôi được ra đi thanh thản", chị Thi bày tỏ.

Xe gây tai nạn thuộc Công ty CP Đô thị và Môi trường Đắk Lắk. Ảnh: CTV

Theo chị Thi, mặc dù hoàn cảnh khó khăn, gia đình không nhận tiền phúng viếng, cũng không yêu cầu tài xế hay nhà trường đền bù, khắc phục hậu quả. Điều mong muốn duy nhất của chị là nhà trường và cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân con trai bị nạn tại trường.

Lãnh đạo nhà trường nói gì?

Sáng 11/9, một lãnh đạo Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Tây Nguyên thông tin, hiện chưa có kết luận về vụ việc.

Vị lãnh đạo này cho biết, ngay khi vụ việc xảy ra, một số thầy cô đã khẩn trương cùng tài xế đưa cháu T. đến Bệnh viện Đa khoa Buôn Ma Thuột cấp cứu. Thời điểm này có hơn 10 thầy cô giáo có mặt để hỗ trợ cấp cứu, nhưng T. đã không qua khỏi.

"Sau khi T. mất, đơn vị đã điều xe cứu thương chở thi thể em về nhà, đồng thời thuê một bác sĩ đi cùng để lo cho mẹ em. Ngoài ra, đơn vị đã cử 4 người cùng một phó hiệu trưởng đến phối hợp lo hậu sự cho em T”, vị lãnh đạo nhà trường nói.

T.M.T. là con trai cả của gia đình. Ảnh gia đình cung cấp

Giải thích về việc không có camera tại khu vực xảy ra tai nạn, vị này thông tin do khuôn viên nhà trường rất rộng nên có nhiều chỗ chưa được lắp camera. Khu vực nơi xe rác thường dừng để gom rác cũng là một trong những điểm không có camera. Hiện đơn vị tiếp tục phối hợp với các bên liên quan nhanh chóng khắc phục hậu quả và làm rõ nguyên nhân vụ việc.