Sáng 1/7, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo xã Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một nam sinh tử vong.

Khoảng 19h30 ngày 30/6, em N.K.H. (21 tuổi, trú xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển xe máy (chưa rõ biển kiểm soát) lưu thông trên tỉnh lộ 547. Khi đến đoạn gần cửa hàng xăng dầu xã Mai Phụ, xe máy do H. điều khiển tông trúng một con trâu thả rông trên đường.

Sau cú va chạm, xe máy mất lái rồi lao vào một xe tải đang lưu thông. Vụ tai nạn khiến H. bị thương nặng. Dù được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu, nam sinh đã không qua khỏi.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Nhận được tin báo, Công an xã Mai Phụ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh có mặt tại hiện trường, khám nghiệm, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Được biết, H. là sinh viên một trường đại học luật tại Hà Nội. Trong thời gian nghỉ hè về quê, nam sinh không may gặp tai nạn thương tâm.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.