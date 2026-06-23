Tây Ninh:

Ngày 23/6, Công an xã Hậu Nghĩa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4h30 cùng ngày, cơ quan chức năng nhận được tin báo từ người dân về vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường ĐT822, đoạn qua xã Hậu Nghĩa.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: AD

Tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định ô tô tải BKS 50H-168.16 do tài xế T.N.Q. (35 tuổi, quê Quảng Ngãi) điều khiển đã va chạm mạnh với xe máy BKS 62AA-316.64 chở theo 3 người.

Cú đâm cực mạnh khiến cả 3 nạn nhân trên xe máy tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, chiếc xe máy bị biến dạng, hư hỏng nặng; xe tải cũng bị móp méo, hư hỏng phần đầu.

Danh tính các nạn nhân tử vong gồm: L.M.T. (26 tuổi, ngụ xã Hậu Nghĩa); N.T.P. (14 tuổi, ngụ xã Hiệp Hòa); L.T.N. (17 tuổi, ngụ xã An Ninh). Thời điểm xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng chưa xác định được người cầm lái xe máy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng dân quân cùng Công an xã Hậu Nghĩa đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, xác minh nguyên nhân tai nạn.