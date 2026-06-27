Chiều 27/6, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Tân Hải (tỉnh Lâm Đồng) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một nam du khách tử vong trong lúc tắm biển.

Nạn nhân được sơ cứu rồi chuyển đến bệnh viện, song không qua khỏi. Ảnh: T.M

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, ông N.T.H. (77 tuổi, trú phường Bình Quới, TPHCM) cùng đoàn khách gồm 13 người đến khu nghỉ dưỡng Resort Đ.L. tại thôn Hiệp Tiến, xã Tân Hải để tham quan, du lịch.

Đến khoảng 10h, ông H. xuống bãi biển để tắm thì không may bị sóng cuốn ra xa, dẫn đến đuối nước. Phát hiện sự việc, lực lượng cứu hộ của khu nghỉ dưỡng đã tiếp cận, đưa nạn nhân vào bờ, tiến hành sơ cứu rồi chuyển đến Bệnh viện khu vực La Gi.

Tuy nhiên, ông H. đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tân Hải đã cử lực lượng đến hiện trường ghi nhận vụ việc, xác minh thông tin ban đầu và làm việc với những người liên quan.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.