Từ cậu bé học gấp giấy Origami từ lớp 3 đến nhà vô địch thế giới

Nguyễn Quang Huy (sinh năm 2008, Hà Nội) biết đến Origami từ lớp 3, sau một lần tình cờ nhìn thấy những tác phẩm trên mạng được tạo nên chỉ từ một tờ giấy. Ấn tượng khi một tờ giấy đơn giản cũng có thể biến thành những tác phẩm phức tạp, Huy bắt đầu tự tìm hiểu và thử sức.

Càng gấp giấy, nam sinh càng muốn chinh phục những mẫu khó hơn. Từ một sở thích, Origami dần trở thành hành trình đưa Huy đến các cuộc thi quốc tế và những triển lãm ở nhiều quốc gia.

Tính đến nay, Huy đã giành một giải vô địch thế giới ở hạng mục Interpretation tại Joisel Award - giải thưởng do cộng đồng Origami chính thức trên thế giới tổ chức; một giải bạc thế giới tại Korea Global Creative Paper Folding Contest cùng nhiều giải nhất, nhì ở các cuộc thi trong nước khác. Một số tác phẩm của Huy được triển lãm tại Hàn Quốc, Đức, Trung Quốc. Ngoài ra, Huy cũng là đồng tác giả của sách “Intersection”.

Thế nhưng, trong nhiều năm theo đuổi sở thích gấp giấy, Huy gần như giữ kín đam mê này.

“Đôi khi nghệ thuật thường dễ bị gắn với định kiến vô công rỗi nghề. Với một bộ môn còn khá xa lạ như Origami, điều đó càng rõ hơn”, Huy chia sẻ.

Nguyễn Quang Huy, tân sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: NVCC

Dù dành nhiều thời gian cho việc gấp giấy, Huy không xao nhãng học tập. Ngược lại, nam sinh luôn cố gắng tận dụng tối đa thời gian trên lớp để hoàn thành các nhiệm vụ học tập, duy trì kết quả cao và là thành viên đội tuyển học sinh giỏi của trường.

“Em không biết chính xác vì sao mình có thể theo đuổi Origami lâu đến vậy. Có lẽ giống như một quán tính luôn thôi thúc em chinh phục từ độ khó này đến độ khó khác. Mỗi khi cảm thấy bản thân tiến bộ, em lại có thêm động lực để tiếp tục”, Huy nói.

Đặc biệt, Huy nhận ra Origami không chỉ giúp mình giải trí mà còn rèn luyện khả năng quan sát, nghiên cứu thông tin, sự kiên trì và tập trung cao độ.

Nghệ thuật gấp giấy còn có quan hệ mật thiết với hình học, hỗ trợ trực tiếp cho Huy trong các chuyên đề hình học không gian ở bậc THPT. Nam sinh thậm chí từng tự sáng tạo ra một phương pháp có thể áp dụng cho nhiều dạng bài hình học và giải mỗi câu trong chưa đến 20 giây.

Ngược lại, chuyên đề lượng giác lớp 11 cũng hỗ trợ Huy trong quá trình sáng tác mẫu gấp. Các nếp gấp cơ sở thường dựa trên góc giấy. Việc nắm được kiến thức về lượng giác giúp Huy có thể tính toán, điều chỉnh tỷ lệ giữa các bộ phận của mẫu theo ý mình.

Với Huy, đó cũng là minh chứng rằng việc theo đuổi một sở thích riêng không nhất thiết ảnh hưởng xấu tới việc học.

“Điểm số và các kỳ thi vẫn là mục tiêu quan trọng hàng đầu khi còn là học sinh. Nhưng bên cạnh kiến thức, mình cũng cần trau dồi những năng lực phù hợp với con người muốn trở thành trong tương lai. Một sở thích cá nhân có thể là cách phát triển bản thân, đồng thời là điểm tựa tinh thần giúp mình duy trì động lực trong những giai đoạn khó khăn”, nam sinh nói.

Nuôi giấc mơ thành "Steve Jobs Việt Nam"

Sau khi tốt nghiệp THPT, Quang Huy quyết định đăng ký vào Đại học Bách khoa Hà Nội. Trước đó, việc tiếp xúc với nhiều anh chị từng là sinh viên Bách khoa khiến Huy ấn tượng bởi tư duy, sự thông minh cùng những khao khát lớn. Những cuộc trò chuyện ấy càng thôi thúc Huy trở thành sinh viên của trường.

Cuối cùng, nam sinh đỗ vào ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông bằng phương thức xét điểm thi đánh giá tư duy với điểm quy đổi là 28,92.

Theo Huy, đây là ngành đang được Nhà nước chú trọng và kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội việc làm trong tương lai.

Huy đặt mục tiêu sau khi tốt nghiệp sẽ trở thành một kỹ sư tài năng. Song song với đó, nam sinh muốn phát triển con đường trở thành nghệ sĩ gấp giấy chuyên nghiệp.

Những tác phẩm Origami của Huy. Ảnh: NVCC

Hiện tại, Huy đã bắt đầu biến đam mê thành công việc. Em bán những tác phẩm do mình tự sáng tác, nhận thiết kế theo yêu cầu của doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng sản phẩm làm quà tặng hoặc quảng bá thương hiệu…

Huy từng chia sẻ trên mạng xã hội mong muốn trở thành “Steve Jobs Việt Nam”. Câu nói ban đầu chỉ là một cách ví von, nhưng với nam sinh, đằng sau đó là một mục tiêu nghiêm túc: Xây dựng thương hiệu nghệ thuật của riêng mình, đồng thời tạo ra những sản phẩm có thể bước ra thị trường.

Tuy nhiên, Huy không vội vàng. “Trở thành một nghệ sĩ chuyên nghiệp cũng giống như xây thành, muốn thành vững thì nền móng phải thật chắc”, Huy nói.

Nam sinh đặt mục tiêu khoảng 10 năm để tiếp tục rèn luyện, tích lũy năng lực và kinh nghiệm. Khi có nền tảng đủ vững, Huy muốn đưa các tác phẩm của mình ra thị trường và phát triển thành một thương hiệu nghệ thuật cá nhân có khả năng đảm nhận những dự án lớn.

Xa hơn, Huy kỳ vọng Origami không chỉ dừng ở nghệ thuật. Em muốn tìm cơ hội hợp tác trong các dự án ứng dụng cấu trúc gấp giấy hiện đại vào khoa học, công nghệ như robot, vệ tinh hay các thiết bị thông minh như NASA từng khai thác.