Khoảng 2 tuần trước khi xảy ra biến cố, nam sinh 17 tuổi xuất hiện đau mỏi người, chảy nước mũi. Bệnh nhân không có tiền sử bệnh lý đáng chú ý. Trong kỳ nghỉ hè, nam sinh tranh thủ đi làm thêm cùng người bác. Khoảng 15 phút trước khi nhập viện, người bệnh bất ngờ ngất và ngừng tuần hoàn.

Quá trình cấp cứu, hồi sức tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh (Hà Nội), bệnh nhân liên tục xuất hiện rung thất, phải sốc điện nhiều lần, đặt ống nội khí quản và sử dụng thuốc hỗ trợ tuần hoàn. Sau 45 phút, tim có mạch trở lại nhưng người bệnh vẫn nguy kịch, được chuyển đến Bệnh viện Thanh Nhàn.

Khi vào Khoa Hồi sức tích cực, nam sinh thở máy qua ống nội khí quản, nhiều máu chảy qua đường thở, thở ngáp, tím tái. Nhịp tim khoảng 145-150 lần/phút, huyết áp xuống thấp, chỉ 50-60/20-30 mmHg. SpO2 đạt 76-80% (bình thường phải từ 95% trở lên) dù đã được hỗ trợ thở máy. Hình ảnh chụp CT lồng ngực ghi nhận dập phổi phải, tràn khí và tràn máu màng phổi phải. Qua dẫn lưu màng phổi có nhiều máu đỏ tươi lẫn máu cục.

“Nguy cơ lớn nhất tại thời điểm đó là bệnh nhân tử vong ngay lập tức”, Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Phạm Huy Khánh, Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Thanh Nhàn, nhớ lại.

Sau gần 1 tháng điều trị, nhiều lần nguy cơ tử vong, bệnh nhân đã tỉnh táo, giao tiếp được với người thân và tự sinh hoạt. Ảnh: BVCC

Các bác sĩ xác định bệnh nhân bị viêm cơ tim nặng gây sốc tim, suy đa tạng, kèm tổn thương phổi nghiêm trọng. Chức năng co bóp của tim chỉ còn 10-15%.

“Nếu chỉ dùng một loại ECMO thì không đảm bảo hiệu quả”, bác sĩ Khánh cho biết. Ê-kíp quyết định triển khai ECMO V-A-V, phương thức hỗ trợ đồng thời tuần hoàn và hô hấp. Bệnh nhân đồng thời được thở máy, lọc máu, dùng thuốc hỗ trợ tim mạch, dẫn lưu màng phổi, truyền máu, kiểm soát thân nhiệt, dinh dưỡng và mở khí quản.

Bệnh nhân tiếp tục gặp nhiều biến chứng như rối loạn đông máu, chảy máu tại các vị trí can thiệp và trong phế quản. Có thời điểm lượng máu chảy nhiều khiến phổi gần như không thể thông khí. Bệnh nhân còn xuất huyết tiêu hóa, có lúc lượng máu mất khoảng 2.000ml. Các bác sĩ phải nội soi cấp cứu ngay tại giường để tìm và xử trí vị trí chảy máu.

Với bệnh nhân từng ngừng tuần hoàn kéo dài, nguy cơ tổn thương não là vấn đề được các bác sĩ đặc biệt quan tâm. Người bệnh được kiểm soát thân nhiệt trong 12 ngày, kết hợp hồi sức và theo dõi chức năng thần kinh.

Sau đó, những tín hiệu tích cực bắt đầu xuất hiện. Nam sinh chưa thể nói nhưng đã có tương tác với ê-kíp. “Có lúc chúng tôi hỏi bệnh nhân có đau không. Em chưa thể nói được, chỉ có thể chảy nước mắt và gật đầu”, bác sĩ Khánh kể.

Sau 12 ngày kiểm soát thân nhiệt và điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân từng bước cải thiện. Các biện pháp hỗ trợ như ECMO, lọc máu... lần lượt được giảm.

Bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, giao tiếp được với người thân và tự sinh hoạt. Những lo ngại ban đầu về tổn thương não nặng sau ngừng tuần hoàn đã không xảy ra theo hướng xấu nhất.

Ngày 28/8, sau gần một tháng điều trị, nam sinh trên được xuất viện và chuyển sang Bệnh viện Tim Hà Nội để tiếp tục theo dõi, điều trị chuyên sâu về tim mạch.

Viêm cơ tim là tình trạng viêm các tế bào cơ tim, có thể làm tổn thương cơ tim, ảnh hưởng đến khả năng co bóp, dẫn truyền điện và nhịp tim. Bệnh có thể gặp ở người trẻ. Nếu xuất hiện các triệu chứng như mệt nhiều, đau ngực, khó thở, hồi hộp, nhịp tim nhanh hay ngất, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được đánh giá.