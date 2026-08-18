Thông tin được TS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết ngày 18/8 khi chia sẻ về Đề án Cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026-2030 vừa được Chính phủ phê duyệt.

Ông Đức cho hay hiện Việt Nam mới đạt khoảng 0,3 xe cứu thương/100.000 dân, thấp hơn mức 1 xe/100.000 dân theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Để đạt mức tối thiểu này, cả nước cần khoảng 1.000 xe cứu thương đạt chuẩn, tức tăng hơn 3 lần so với hiện nay.

Dự kiến TPHCM sẽ thí điểm xuồng cấp cứu

Mạng lưới cấp cứu ngoại viện sẽ không phân biệt nguồn lực công hay tư. Tất cả đơn vị đủ điều kiện đều có thể tham gia và chịu sự điều động của tổng đài. Qua đó, cả nước sẽ hình thành hàng nghìn điểm cấp cứu ngoại viện, mỗi điểm có nhiều xe.

Hiện Việt Nam mới đạt khoảng 0,3 xe cứu thương/100.000 dân, chưa đạt 30% so với khuyến nghị của WHO.

Bên cạnh xe cứu thương, các phương tiện phù hợp với điều kiện địa hình cũng được tính đến, như xuồng cấp cứu tại các vùng sông nước, dự kiến được TPHCM thí điểm hoặc các loại xe phù hợp với khu vực miền núi.

Theo ông Đức, nền tảng cấp cứu ngoại viện đang được thí điểm tại Hải Phòng, sau đó sẽ đánh giá để từng bước mở rộng trên toàn quốc, hình thành bản đồ số về mạng lưới cấp cứu. Các vị trí xe cứu thương đang ứng trực hoặc di chuyển đều được hiển thị, giúp tổng đài xác định và điều phối phương tiện phù hợp nhất.

Thống nhất một đầu số cấp cứu trên toàn quốc, phân nhánh địa phương

Đề án cũng thống nhất một đầu số cấp cứu trên toàn quốc, phân nhánh địa phương, đồng thời sàng lọc và định danh số điện thoại, địa chỉ, vị trí người gọi. Đầu số cũng giúp sàng lọc cuộc gọi đúng mục đích, thậm chí chí xử lý cuộc gọi quấy rối, từ đó tăng hiệu quả của cấp cứu ngoại viện.

"Trước đây, tổng đài 115 tiếp nhận hàng triệu cuộc gọi mỗi năm nhưng có thời điểm tới 90% cuộc gọi không đúng mục đích do chưa được sàng lọc, hướng dẫn", ông Đức cho biết.

Việt Nam cũng sẽ lập tổng đài cấp quốc gia, tiếp nhận cuộc gọi khẩn nguy, do lực lượng của công an và y tế trực tiếp nhận; 34 tỉnh thành có 34 tổng đài đầu mối tiếp nhận các cuộc gọi được chuyển tiếp.

Công nghệ mới cũng cho phép tổng đài tiếp nhận, điều phối và kết nối với cơ sở y tế, chuyên gia để hỗ trợ người bệnh trong quá trình vận chuyển qua cuộc gọi video. Dữ liệu về tình trạng người bệnh cũng giúp lựa chọn cơ sở y tế gần nhất, phù hợp nhất, đặc biệt với các trường hợp cần cấp cứu sớm như đột quỵ, tim mạch.

Cùng với việc phát triển mạng lưới, trong những năm tới, khoảng 3% dân số sẽ được hướng dẫn các kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản như hồi sức tim phổi, xoa bóp tim ngoài lồng ngực.

Ông Đức cho biết lực lượng công an và y tế sẽ phối hợp vận hành tổng đài cấp cứu. Trong các tình huống giao thông, xe cấp cứu được điều hướng để tránh ùn tắc, đi theo tuyến đường ngắn nhất và được ưu tiên luồng xanh.

Dự kiến trong tháng 10, Bộ Y tế sẽ ban hành thông tư hướng dẫn cụ thể về cơ chế tài chính, tiêu chuẩn trang thiết bị đối với xe cứu thương, xe cấp cứu và xe vận chuyển bệnh nhân.