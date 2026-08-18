Mới đây, bác sĩ chuyên khoa thận Hồng Vĩnh Tường chia sẻ trường hợp một nam bệnh nhân 30 tuổi bị tổn thương thận cấp sau khi uống cà phê. Tuy nhiên, bác sĩ Hồng khẳng định, bản thân cà phê không phải nguyên nhân trực tiếp gây ra tình trạng trên.

Nam bệnh nhân vốn mắc viêm cầu thận mạn tính và có thói quen để cà phê uống dở đến ngày hôm sau. Có lần, anh để cà phê ở nhiệt độ phòng suốt một buổi chiều rồi mới cho vào tủ lạnh. Ngày hôm sau, anh mới lấy ra uống. Chỉ vài giờ sau, người đàn ông xuất hiện tình trạng nôn ói, tiêu chảy dữ dội, tụt huyết áp và rơi vào trạng thái lú lẫn phải đi cấp cứu.

Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện tình trạng mất nước nghiêm trọng đã khiến người bệnh bị tổn thương thận cấp. Sau khi điều trị, anh qua cơn nguy kịch.

Bác sĩ Hồng cho biết, một số nghiên cứu cho thấy uống cà phê với lượng vừa phải có thể liên quan đến nguy cơ tổn thương thận cấp thấp hơn. Tuy nhiên, nếu cà phê được bảo quản không đúng cách, mọi chuyện có thể hoàn toàn khác. Có 3 vấn đề cần đặc biệt lưu ý:

1. Để cà phê ở nhiệt độ phòng quá lâu

Nếu bảo quản không đúng cách, cà phê đã uống dở có thể bị nhiễm vi khuẩn, gây viêm dạ dày - ruột, dẫn đến nôn ói, tiêu chảy và mất nước. Tình trạng mất nước nghiêm trọng có thể làm tăng nguy cơ tổn thương thận cấp.

2. Cà phê có sữa dễ bị hỏng hơn

Các loại cà phê có sữa dễ bị hỏng khi để ở nhiệt độ phòng. Ngay cả khi đồ uống được bảo quản trong tủ lạnh, người dùng vẫn cần chú ý đến thời gian bảo quản và vấn đề vệ sinh.

3. Cà phê bị ẩm mốc

Hạt cà phê hoặc bột cà phê nếu bị ẩm trong thời gian dài có thể phát sinh độc tố ochratoxin A có khả năng gây hại thận. Vì vậy, mọi người không nên sử dụng cà phê đã bị ẩm hoặc xuất hiện nấm mốc.

Để uống cà phê an toàn hơn, bác sĩ Hồng đưa ra 3 khuyến nghị:

1. Pha xong nên uống ngay: Cà phê tốt nhất nên được uống trong thời gian ngắn sau khi pha. Nếu cà phê đã để quá lâu hoặc qua đêm, tốt nhất bạn nên bỏ đi.

2. Ưu tiên cà phê đen: Với các loại cà phê có sữa, bạn càng cần chú ý đến thời gian và điều kiện bảo quản.

3. Bảo quản cà phê đúng cách: Hạt cà phê nên được đựng trong bao bì kín, tránh ánh sáng và giữ ở nơi khô ráo để hạn chế tình trạng hút ẩm, nấm mốc và hình thành độc tố nấm.