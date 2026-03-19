Ngày 19/3, Công an xã Phước Hòa (TPHCM) phối hợp với Ban Giám hiệu Trường THPT Phước Hòa để xác minh, làm rõ vụ việc một nam sinh bị đánh hội đồng gây chấn thương nặng.

Em B.N.H.A đang được theo dõi tại bệnh viện. Ảnh gia đình cung cấp.

Theo thông tin ban đầu, vào giờ tan học trưa ngày 18/3, em B.N.H.A (SN 2009, học sinh lớp 11 Trường THPT Phước Hòa) đến khu vực giữ xe gần trường để lấy xe về nhà, tại đây, em A. bất ngờ bị một nhóm nam học sinh áp sát, sau đó cùng nhau đánh hội đồng A.

Sự việc khiến em A. bị thương ở vùng mặt, đầu, chảy nhiều máu. Sau khi đánh em A, cả nhóm cũng rời đi.

Đáng nói, thời điểm này có nhiều học sinh chứng kiến nhưng không ai can ngăn, đến khi em A. được phát hiện bị chấn thương nặng thì người dân mới đưa em đến bệnh viện để kiểm tra.

Do chấn thương nặng, tối cùng ngày nạn nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) để cấp cứu.

Theo bà N.T.K (SN 1983, mẹ em A), phía bệnh viện cho biết em A bị gãy xương mũi, do đó phải tiến hành phẫu thuật để không ảnh hưởng đến đường thở. Ngoài ra, các bác sĩ cũng đang theo dõi tình trạng chấn thương ở vùng đầu của em do bị tác động ngoại lực.

Sau khi xảy ra sự việc, UBND xã Phước Hòa đã chỉ đạo Công an xã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành xác minh, xử lý. Bước đầu, nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn cá nhân giữa các học sinh dẫn đến việc em A bị đánh hội đồng.