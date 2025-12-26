Tối 26/12, trao đổi với PV VietNamNet, ông Võ Hoàng Trung, Phó Chủ tịch UBND phường Bà Rịa (TPHCM) cho biết đã nắm thông tin và giao các đơn vị chức năng phường xác minh, làm rõ vụ việc một nữ sinh Trường THCS Phước Nguyên bị hành hung xảy ra ngoài khuôn viên trường học.

Nữ sinh lớp 6 bị học sinh nữ lớp trên kéo tóc, đánh tới tấp vào đầu. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, sáng cùng ngày, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh mặc đồng phục bị một nữ sinh khác đánh liên tiếp. Trong clip, nạn nhân liên tục ôm đầu, bị kéo tóc, đánh nhiều lần vào vùng đầu và lưng nhưng không có hành vi chống trả. Đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận thể hiện sự phẫn nộ.

Qua xác minh ban đầu, vụ việc xảy ra tại khu vực nhà thi đấu Bà Rịa (phường Bà Rịa). Nạn nhân là em N.N.T.K. (học sinh lớp 6A1), người hành hung là em H.N.T.V. (học sinh lớp 8A4), cả hai cùng học tại Trường THCS Phước Nguyên.

Theo biên bản làm việc giữa giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh hai học sinh, nguyên nhân ban đầu được xác định do em N.N.T.K. gọi em H.N.T.V. là “chị”. Không hài lòng với cách xưng hô này, em V. đã hẹn em K. ra khu vực nhà thi đấu để đánh.

Sự việc được một nữ sinh khác trong trường dùng điện thoại của em V. quay lại, sau đó chia sẻ cho các học sinh khác.

Tại buổi làm việc, phụ huynh em V. đã gửi lời xin lỗi đến em K. và gia đình, mong được tha thứ. Tuy nhiên, gia đình em K. cho biết sẽ đề nghị cơ quan công an vào cuộc làm rõ.

Chiều cùng ngày, PV VietNamNet nhiều lần liên hệ với Hiệu trưởng Trường THCS Phước Nguyên để tìm hiểu hướng xử lý vụ việc, nhưng chưa nhận được phản hồi.