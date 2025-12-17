Theo nội dung đoạn clip, sự việc xảy ra tại khu vực cầu thang của trường. Nữ sinh bị ít nhất 3 bạn nữ túm tóc, giật mạnh qua lại, kéo lê trên mặt đất và liên tục dùng tay, chân đánh vào đầu và người. Do bị tấn công dồn dập, nạn nhân gần như không thể phản kháng, chỉ biết ôm đầu chịu trận.

Đáng chú ý, xung quanh có rất đông học sinh chứng kiến nhưng không ai đứng ra can ngăn. Thậm chí, một số em còn vỗ tay. Sự việc này làm khiến nhiều người bức xúc.

Trao đổi với PV VietNamNet, bà Đào Thị Lan, Hiệu trưởng Trường THCS Lim (xã Tiên Du, Bắc Ninh) xác nhận đoạn clip được ghi tại trường.

Trường THCS Lim - nơi xảy ra sự việc.

Theo báo cáo của Trường THCS Lim gửi Sở GD-ĐT Bắc Ninh và UBND xã Tiên Du, sự việc xảy ra vào khoảng 9h45 ngày 12/12 tại khu vực chiếu nghỉ cầu thang tầng 1 dãy phòng học của trường. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn, hiểu lầm giữa một học sinh lớp 8 và nhóm học sinh lớp 9, dẫn đến xô xát.

Về tình trạng sức khỏe, nạn nhân đã được đưa đi khám và chiếu chụp 3 lần, từ ngày 13 đến 16/12, kết quả không phát hiện tổn thương bất thường. Hiện sức khỏe của em đã ổn định, song theo nguyện vọng của gia đình, em vẫn tiếp tục ở lại bệnh viện để theo dõi thêm.

Bà Lan cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin, nhà trường đã nhanh chóng báo cáo sự việc và phối hợp với công an địa phương để xác minh, làm rõ.

“Đây là sự việc không mong muốn, xảy ra rất nhanh. Ngay sau khi sự việc diễn ra, nhà trường đã kịp thời nắm bắt và phối hợp với các cơ quan chức năng để giải quyết với tinh thần trách nhiệm cao”, bà Lan thông tin.

Cũng theo lãnh đạo nhà trường, Trường THCS Lim đã quán triệt nghiêm túc quy định không sử dụng điện thoại di động trong khuôn viên trường. Đồng thời, nhà trường đã lập danh sách toàn bộ học sinh có mặt tại thời điểm xảy ra vụ việc cũng như người quay clip và phát tán lên mạng xã hội để phục vụ công tác xác minh, xử lý.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.