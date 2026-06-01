Trưa 1/6, lãnh đạo UBND xã Sông Lũy (tỉnh Lâm Đồng) cho biết lực lượng chức năng đang phối hợp với người dân và các đội cứu nạn địa phương tìm kiếm nam sinh mất tích khi tắm sông tại khu vực Bến Thượng.

Khu vực nơi nam sinh tắm và bị nước cuốn mất tích. Ảnh: N.D

Theo thông tin ban đầu, chiều 31/5, em P.S.T. (18 tuổi, trú xã Sông Lũy), học sinh lớp 12 của một trường THPT trên địa bàn, cùng hai người bạn đến khu vực Bến Thượng (thôn Hòa Bình, xã Sông Lũy) tắm sông.

Trong lúc tắm, nam sinh không may bị dòng nước cuốn mất tích. Phát hiện sự việc, hai người bạn đi cùng hô hoán, kêu cứu người dân xung quanh.

Nhận tin báo, Công an xã Sông Lũy cùng các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn.

Lực lượng chức năng cùng người dân mở rộng phạm vi tìm kiếm nam sinh mất tích, trưa 1/6. Ảnh: Nguyễn Hà

Đến tối cùng ngày, một số đội, nhóm cứu hộ cứu nạn trên địa bàn cũng tham gia hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do dòng nước chảy siết, địa hình phức tạp nên chưa có kết quả.

Đến trưa 1/6, lực lượng chức năng vẫn mở rộng phạm vi tìm kiếm, đồng thời huy động thêm nhân lực để sớm tìm thấy nam sinh mất tích.