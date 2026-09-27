Chiều 27/9, lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa nhận được báo cáo liên quan đến sự việc học sinh lớp 9 của một trường tư thục tử vong khi tham gia trải nghiệm tại Huế.

Theo báo cáo, khoảng 3h sáng 27/9, trong thời gian đoàn lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn TP Huế, một nam học sinh lớp 9 được phát hiện rơi từ tầng 5 của khách sạn xuống và tử vong. Thời điểm này, các thành viên khác của đoàn trải nghiệm đang ngủ.

Ngôi trường nơi tổ chức cho học sinh tham gia trải nghiệm.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, nhà trường đã cử tổ công tác vào Huế, phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân, diễn biến; đồng thời phối hợp với gia đình thực hiện các công việc cần thiết.

Đến chiều cùng ngày, các học sinh còn lại trong đoàn đã được đưa về Hà Tĩnh. Sau khi các thủ tục được hoàn tất theo quy định, thi thể học sinh được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Theo kế hoạch năm học 2026-2027, trường tư thục trên địa bàn Hà Tĩnh tổ chức chương trình trải nghiệm tại TP Huế cho 178 học sinh khối 9. Thời gian tham gia bắt đầu từ tối 25/9 đến ngày 27/9.

Nguyên nhân và diễn biến cụ thể vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.