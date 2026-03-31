Phùng Quang Thắng, học sinh lớp 12 chuyên Tin, Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM) nhận tin trúng tuyển Đại học Stanford vào sáng 28/3. “Khi màn hình hiện pháo hoa chúc mừng, em vẫn chưa tin vào mắt mình, phải thoát ra vào lại nhiều lần mới dám chắc mình đã đỗ”, Thắng kể. Đại học Stanford là ngôi trường đứng thứ 3 thế giới theo bảng xếp hạng của QS 2026, xếp thứ 2 thế giới ở ngành Khoa học máy tính.

Ngoài Đại học Stanford, nam sinh còn trúng tuyển nhiều đại học khác của Mỹ và Australia như Đại học Rochester, Đại học Texas tại Austin, Đại học Texas A&M, Đại học Florida, Đại học Purdue, Đại học Northeastern, Đại học Melbourne, Đại học Sydney. Trong đó, Thắng nhận học bổng cao nhất 200.000 USD cho 4 năm tại Đại học Rochester (Mỹ).

Phùng Quang Thắng, học sinh Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong. Ảnh: NVCC

Nam sinh cho hay từ lâu đã biết tới Đại học Stanford với thế mạnh về các ngành STEM và nằm ở vị trí Thung lũng Silicon, sinh viên sẽ có nhiều cơ hội để nghiên cứu, khởi nghiệp và tiếp xúc với các công ty công nghệ hàng đầu thế giới. Vì thế, Thắng luôn mong ước sớm được đặt chân tới đây, theo đuổi ngành Khoa học máy tính để có thể sử dụng công nghệ giải quyết các vấn đề thực tế.

Sớm có mục tiêu cụ thể, nam sinh bắt đầu chuẩn bị hồ sơ ngay từ lớp 10. Ngoài việc duy trì GPA 9.5, đạt IELTS 8.0, SAT 1550 (800/800 Toán) cùng điểm tối đa 5/5 môn AP Computer Science, Thắng còn thể hiện thế mạnh về Toán và Tin thông qua các giải thưởng, huy chương như Huy chương Vàng Olympic Tin học HKICO, giải Nhất Tin học trẻ TPHCM, Huy chương Bạc Olympic truyền thống 30/4…

Song nam sinh cũng cho rằng các điểm số học thuật của mình chỉ ở mức “mặt bằng chung”. Do đó, Thắng đầu tư nhiều thời gian vào các hoạt động ngoại khóa và bài luận để thể hiện mục tiêu dài hạn.

Đầu năm học này, Thắng thực hiện một dự án nghiên cứu “Dự đoán tình trạng mất rừng tại Việt Nam bằng học sâu trên ảnh viễn thám”, tập trung vào nguyên nhân cốt lõi dẫn tới lũ lụt là mất rừng. Dự án ấy cũng giúp em giành giải Nhất cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp thành phố.

Bên cạnh đó, Thắng còn phát triển mô hình dự đoán nguy cơ ung thư vú bằng AI dựa trên các biến thể di truyền ở phụ nữ Việt Nam. Dự án cũng đã góp phần giúp Thắng định hình rõ hơn mong muốn kết hợp khoa học máy tính với y học trong tương lai.

Thắng (bên trái) cùng bạn thực hiện dự án nghiên cứu khoa học. Ảnh: NVCC

Có mối quan tâm đặc biệt và kiên trì theo đuổi các dự án công nghệ nhằm hỗ trợ phòng chống thiên tai, Thắng cho biết động lực lớn nhất đến từ những lần em chứng kiến bão lũ ảnh hưởng đến người dân quê nhà Khánh Hòa. Từ đó, Thắng muốn dùng công nghệ để tạo ra những giải pháp thực tế hơn cho cộng đồng.

Năm lớp 10, Thắng bắt đầu trực tiếp tham gia từ khâu lên ý tưởng, thiết kế cảm biến đến lập trình phần mềm cảnh báo thiên tai. Trong bài luận cá nhân, Thắng kể câu chuyện về quê hương mình và hành trình phát triển hai sản phẩm phòng chống thiên tai là tấm chắn chặn lũ và phần mềm cảnh báo lũ.

“Em nghĩ điểm nhấn lớn nhất trong bài luận là việc em kể về sản phẩm đầu tiên không hoạt động như mong muốn vì em chưa tính đến bùn đất và lá cây trong điều kiện thực tế. Chính thất bại đó đã khiến em phải thử lại rất nhiều lần và hoàn thiện sản phẩm tốt hơn. Nhờ vậy, hội đồng tuyển sinh thấy được em không chỉ có niềm đam mê công nghệ mà còn kiên trì, có tinh thần giải quyết vấn đề và mối quan tâm lâu dài với các vấn đề môi trường, cộng đồng”, Thắng nói.

Ở bài luận phụ, nam sinh chọn cách viết về đam mê bàn phím của bản thân cũng như cách bạn bè gọi em là “Avid Keyboard Modifier” - người đam mê chỉnh sửa bàn phím.

“Mình rất yêu bàn phím. Thỉnh thoảng, cậu có thể nhìn thấy mình vào 2 giờ sáng vẫn đang loay hoay cùng nó”, Thắng viết trong bài luận. Chi tiết này cũng giúp Thắng thể hiện niềm đam mê với khoa học máy tính ngay từ sớm.

Nhìn lại quá trình chuẩn bị hồ sơ, Thắng cho rằng điều quan trọng nhất là cần xác định rõ mục tiêu và theo đuổi nhất quán trong thời gian dài. Đồng thời, việc chuẩn bị là cả quá trình nên cần bắt đầu càng sớm càng tốt.

Hiện tại, Thắng tiếp tục học thêm các môn AP như Calculus BC và Statistics, đồng thời phát triển các dự án ứng dụng công nghệ trong phòng chống thiên tai. Nam sinh cho biết mong muốn được học tập tại Mỹ, tích lũy kinh nghiệm, sau đó quay trở về đóng góp cho cộng đồng ở quê hương mình.