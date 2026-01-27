Tổ chức Times Higher Education (THE) mới đây công bố bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu thế giới theo nhóm ngành. Với ngành Khoa học máy tính, THE đánh giá sự xuất sắc dựa trên các lĩnh vực như Phát triển và Kỹ thuật phần mềm, Trí tuệ nhân tạo và Học máy, An ninh mạng…

Top 10 trường đào tạo ngành Khoa học máy tính tốt nhất thế giới năm nay vẫn là những cái tên quen thuộc, trong đó chủ yếu đến từ Anh (3 trường) và Mỹ (5 trường).

Đại học Oxford vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu năm thứ 7 liên tiếp, nhờ vào những thành tích xuất sắc trong giảng dạy và tầm nhìn quốc tế. Đại học Cambridge xếp hạng 2, tương tự năm ngoái. Viện Công nghệ ETH Zurich (Thụy Sĩ) vươn lên vị trí thứ 3, tăng một bậc so với năm ngoái.

Trong khi đó, Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) lần đầu tiên lọt vào top 10, nổi bật ở tiêu chí chuyển giao công nghệ. So với năm ngoái, thứ hạng các trường trong top 10 không biến động nhiều, chủ yếu tăng hoặc giảm 1-2 bậc.

TT Tên trường Quốc gia 1 Đại học Oxford Anh 2 Đại học Cambridge Anh 3 ETH Zurich Thụy Sĩ 4 Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) Mỹ 5 Đại học Princeton Mỹ 6 Đại học Stanford Mỹ 7 Đại học Carnegie Mellon Mỹ 8 Đại học Harvard Mỹ 9 Đại học Hoàng gia London Anh 10 Đại học Bắc Kinh Trung Quốc 10 trường đào tạo ngành Khoa học máy tính tốt nhất thế giới năm 2026 Bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu thế giới theo nhóm ngành của THE năm nay đánh giá 1.165 trường đại học đến từ 84 quốc gia và vùng lãnh thổ, sử dụng 18 chỉ số đánh giá nghiêm ngặt, chia thành 5 nhóm gồm: Giảng dạy, Môi trường nghiên cứu, Chất lượng nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ, Mức độ quốc tế hóa.

Tại Việt Nam, 6 trường được xếp hạng ở lĩnh vực này, gồm Đại học Duy Tân và Đại học Tôn Đức Thắng cùng hạng 501-600; Đại học Bách khoa Hà Nội hạng 801-1000; Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TPHCM, Đại học Đà Nẵng cùng hạng 1001+.