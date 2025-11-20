Chia sẻ với PV VietNamNet, Nguyễn Phi Hào ((học sinh lớp 12A1, Trường THPT Cù Huy Cận) cho biết, em khá bất ngờ với kết quả này. "Khi thi xong, em nghĩ chỉ đạt 7-7.5 điểm, không ngờ lại có điểm số cao như vậy. Em rất vui và ngạc nhiên", Hào nói.

Hào cho biết, bí quyết để em đạt kết quả này là ngày nào cũng tiếp xúc với tiếng Anh, có thể qua đọc sách, báo hay xem video trên mạng để hình thành phản xạ nghe, nói. Ở phần viết, Hào nhờ chat GPT chấm, sửa bài, sau đó ghi lại những từ vựng, lỗi thường mắc để tránh vấp phải lần sau.

Nam sinh Nguyễn Phi Hào. Ảnh: NVCC

Theo Hào, để nghe và đọc tốt, nên học nhiều từ vựng ở nhiều chủ đề khác nhau như giáo dục, môi trường... giúp hiểu các đoạn văn.

"Nhà em ở khu vực miền núi, trung tâm dạy tiếng Anh rất ít nên em chỉ tự học tại nhà. Ngoài việc xem các video, em tham gia các nhóm tiếng Anh trên mạng để tham khảo lời khuyên của các anh chị đi trước và tìm cho mình phương pháp phù hợp", Hào nói.

Bố là giáo viên tiểu học, còn mẹ buôn bán nhỏ ở chợ, Hào nói rằng em luôn được bố mẹ ủng hộ, đồng hành, nhất là những lúc cảm thấy áp lực trong học tập. "Mẹ dù bận thế nào cũng luôn nấu ăn đúng giờ để em có thời gian học. Em cảm thấy rất hạnh phúc vì thành tích này là món quà để tặng bố mẹ", Hào bày tỏ.

Ở lớp, Hào được thầy chủ nhiệm đánh giá là học sinh ngoan và có tinh thần tự giác học tập. Ảnh: NVCC

Chia sẻ về con trai, ông Nguyễn Tuấn Anh, cho biết, Hào là con trai thứ 3 trong gia đình. Hai chị gái của Hào đều tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định.

"Tôi là giáo viên tiểu học nên chỉ hướng dẫn được cho con môn Toán và Tiếng Việt hồi cấp 1. Tới khi lên cấp 2, cấp 3, các con chủ yếu tự học. Hào rất tự giác. Để tạo điều kiện cho con học tiếng Anh, gia đình tôi sắm cho con điện thoại, ti vi nối mạng riêng. Thường ngày, Hào học tiếng Anh, luyện nói rồi dùng điện thoại quay, sau đó nghe lại, chỉnh sửa. Khi thấy con đạt điểm IELTS cao, tôi rất phấn khởi và tự hào", ông Tuấn Anh chia sẻ.

Nam sinh Nguyễn Phi Hào tham gia chữa bài cho các bạn ở trên lớp. Ảnh: NVCC

Thầy Nguyễn Thế Anh, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1, Trường THPT Cù Huy Cận, đánh giá Nguyễn Phi Hào là cậu học trò ngoan và có tính tự học cao.

"Với kết quả ấn tượng trên, Hào trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của phong trào học tập ngoại ngữ tại trường. Ngoài Tiếng Anh, Hào cũng xuất sắc ở môn Toán, từng giành giải Nhì học sinh giỏi tỉnh năm học lớp 10 và 11.

Theo thầy Thế Anh, với môn Tiếng Anh, Hào không tham gia học qua trung tâm hay mua khóa học nào. Em xây dựng cho mình một kế hoạch luyện tập mỗi ngày và kiên trì đặt mục tiêu nhỏ để hoàn thành đều đặn. "Hào âm thầm học và thi IELTS, các bạn trong lớp và thầy chủ nhiệm cũng không biết việc này cho tới khi em báo kết quả. Thành tích của em khiến thầy, các bạn rất tự hào", thầy Thế Anh nói.