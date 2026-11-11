Gặp tai nạn trong lần đi làm thêm, nam sinh viên đứng trước nguy cơ tàn phế suốt đời, nhưng sau hơn 6 tháng nỗ lực, phép màu đã xuất hiện nhờ sự kiên trì và nỗ lực.

Tai nạn từ độ cao 6m

Nguyễn Tấn Phát (23 tuổi, quê Khánh Hòa) từng là sinh viên năm cuối của Trường Đại học Công nghiệp TPHCM với nhiều hoài bão ấp ủ. Khi chỉ cách tấm bằng cử nhân một khoảng thời gian ngắn, một tai nạn lao động thảm khốc khi đang làm thêm đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời em Phát.

Trượt ngã từ độ cao 6m, Phát rơi vào tình trạng nguy kịch với chấn thương đa tầng nghiêm trọng: Gãy vỡ thân đốt sống cột sống ngực, tổn thương tủy sống nặng kèm tràn dịch màng phổi.

Sau ca phẫu thuật kéo dài tại Bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ đã giành lại mạng sống cho Phát từ tay “tử thần”. Dù vậy, chẩn đoán ban đầu rằng hai chân của cậu gần như mất khả năng vận động đã giáng một đòn nặng nề vào tinh thần nam sinh.

Từ thanh niên khỏe mạnh, Phát đứng trước nguy cơ tàn phế suốt đời. Ảnh: BSCC.

Từ một sinh viên niên tràn đầy hy vọng trước ngưỡng cửa tương lai, Phát sụp đổ trong tuyệt vọng, thậm chí từng nghĩ đến cái chết vì lo sợ bản thân sẽ trở thành gánh nặng vĩnh viễn cho gia đình.

Sau khi vượt qua ca phẫu thuật cố định cột sống đầy cam go tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ngày 19/4, Phát được chuyển sang Khoa Phục hồi chức năng - Tổn thương tủy sống thuộc Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp (TPHCM). Ngày đầu nhập viện, bệnh nhân phải oằn mình chống chọi với những cơn đau lưng dữ dội, yếu liệt 2 chân không thể tự xoay trở hay sinh hoạt cá nhân.

Thử thách càng chồng chất khi Phát nhiễm trùng vết mổ và loét tì đè vùng lưng xuất hiện, làm phức tạp nghiêm trọng phác đồ điều trị buộc đội ngũ y bác sĩ phải dồn toàn lực để kiểm soát vết thương.

Suốt 2 tháng ròng rã, nam sinh bất động trên giường bệnh, phải có sự chăm sóc tận tụy ngày đêm của gia đình cùng chế độ dinh dưỡng đặc biệt để vết loét mau lành.

Hơn 6 tháng kiên trì tập luyện, Phát đã dần bình phục. Ảnh: BSCC.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TPHCM kích hoạt một phác đồ toàn diện cho Phát: Từ việc vận động nhẹ nhàng hai chân, tăng cường sức mạnh các nhóm cơ hông - mông - đùi cho đến kiểm soát tư thế, giữ thăng bằng, tập đứng và tập đi.

Những tiến triển nhỏ bé dần thắp lên ngọn lửa hy vọng, tiếp thêm cho Phát sức mạnh phi thường để theo lịch tập luyện khắc nghiệt.

Phép màu xuất hiện nhờ kiên trì và nỗ lực

Ngày 29/10, sau 6 tháng điều trị và phục hồi chức năng, Nguyễn Tấn Phát được xuất viện. Từ tình trạng tổn thương nặng, đến nay em đã có thể tự đi lại và thực hiện các hoạt động sinh hoạt cá nhân.

Đại diện Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TPHCM đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ chi phí đi lại cho Phát. Bệnh viện tiếp tục kết nối, hướng dẫn gia đình hỗ trợ Phát tập luyện tại nhà và theo dõi quá trình hồi phục.

PGS.TS.BS Phan Minh Hoàng, Giám đốc bệnh viện, cho biết quá trình hồi phục của Phát có sự đóng góp của nhiều phương pháp điều trị và phục hồi chức năng. Người bệnh được xây dựng kế hoạch can thiệp phù hợp với tình trạng tổn thương, kết hợp các chuyên ngành nhằm cải thiện khả năng vận động, tăng mức độ độc lập trong sinh hoạt.

Theo bác sĩ Hoàng, phục hồi chức năng cho người bệnh sau chấn thương nặng không chỉ tập trung vào khả năng vận động mà còn cần chú trọng các hoạt động hằng ngày, giao tiếp, tâm lý và khả năng tái hòa nhập cộng đồng.

Tại bệnh viện, quá trình phục hồi chức năng được triển khai với sự phối hợp của nhiều chuyên ngành như vật lý trị liệu, hoạt động trị liệu, ngôn ngữ trị liệu và thủy trị liệu. Tùy tình trạng từng người bệnh, bác sĩ và kỹ thuật viên xây dựng chương trình phù hợp, từng bước cải thiện các chức năng bị suy giảm.

Với những trường hợp tổn thương tủy sống hoặc di chứng chấn thương nặng, người bệnh có thể cần dụng cụ trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và các chương trình hỗ trợ sinh hoạt, học tập, nghề nghiệp. Đây là những yếu tố quan trọng giúp duy trì kết quả điều trị và tăng khả năng tự lập sau khi trở về gia đình.