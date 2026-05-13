Ngày 13/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Kim Xuyến (36 tuổi, ngụ xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Kim Xuyến. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Theo kết quả điều tra, do cần tiền trả nợ, Xuyến đưa ra thông tin gian dối về việc cần tiền đáo hạn ngân hàng, hứa hẹn trả lãi suất cao và hoàn vốn trong thời gian ngắn để vay tiền của anh N.V.V.

Thông qua sự giới thiệu của anh V., Xuyến tiếp tục tiếp cận anh N.V.L để vay tiền. Để tạo lòng tin, thời gian đầu, Xuyến vay các khoản tiền nhỏ và thanh toán gốc, lãi đúng hẹn. Đến giữa tháng 7/2025, người này tiếp tục vay 7 tỷ đồng với lý do đáo hạn ngân hàng.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Xuyến không thực hiện cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền để trả nợ và tiêu xài cá nhân, rồi tìm cách lẩn tránh các bị hại.

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, bị can quanh co chối tội, gây khó khăn cho công tác điều tra. Tuy nhiên, bằng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của Xuyến.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý theo quy định pháp luật.