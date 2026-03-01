Ngày 1/3, Công an tỉnh Tây Ninh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng Nguyễn Huỳnh Lợi (31 tuổi, quê An Giang, sống lang thang) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Huỳnh Lợi. Ảnh: MĐ

Trước đó, chiều ngày 26/2, bà V.T.N (56 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Bửu, xã Vĩnh Châu, tỉnh Tây Ninh) trình báo cơ quan công an về việc gia đình bị kẻ gian đột nhập, lấy đi số tài sản lớn.

Theo trình báo, khoảng 13h30 cùng ngày, bà N. khóa cửa rời khỏi nhà để giải quyết công việc. Đến 16h, khi quay trở về, bà bàng hoàng phát hiện cửa sau ngôi nhà đã bị cạy phá, đồ đạc trong phòng ngủ bị lục lọi, xáo trộn.

Kiểm tra hiện trường, gia chủ nhận thấy chiếc két sắt bị dịch chuyển ra khu vực nhà vệ sinh và bị đập bung cửa. Toàn bộ số tiền mặt 50 triệu đồng cùng lượng lớn trang sức (gồm 26 chỉ vàng 24K và 40 chỉ vàng 18K) đã “không cánh mà bay”. Tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng 1 tỷ đồng.

Tang vật liên quan đến vụ việc. Ảnh: MĐ

Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất dữ liệu camera an ninh để phục vụ công tác điều tra.

Qua truy xét, lực lượng chức năng bắt giữ Nguyễn Huỳnh Lợi – đối tượng sống lang thang, không nơi cư trú cố định.

Tại thời điểm bị bắt, cơ quan công an thu giữ nhiều tang vật gồm dây chuyền, nhẫn, vòng tay bằng vàng. Ngoài ra, công an còn thu giữ một số tài sản giá trị đối tượng vừa mua sắm và hơn 43 triệu đồng tiền mặt.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.