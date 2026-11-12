Khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa tiếp nhận một nam thanh niên 19 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau bìu đột ngột và dữ dội vùng kín.

Qua thăm khám lâm sàng và kết quả siêu âm Doppler, các bác sĩ xác định tinh hoàn trái của bệnh nhân mất hoàn toàn tín hiệu mạch. Xác định đây là một ca cấp cứu tối khẩn nên các bác sĩ đã nhanh chóng kích hoạt quy trình báo động đỏ để tiến hành phẫu thuật.

Bệnh nhân đã được phẫu thuật kịp thời sau 2 giờ đau vùng kín. Ảnh: BVCC

Nhờ bệnh nhân đến viện kịp thời trong thời gian vàng dưới 6 giờ, ca mổ đã diễn ra thuận lợi, tháo xoắn thành công, bảo tồn tinh hoàn, phục hồi tưới máu và cố định cả hai tinh hoàn để ngăn ngừa nguy cơ tái phát. Hiện tại, sức khỏe của người bệnh đã hồi phục tốt sau phẫu thuật.

Xoắn tinh hoàn là hiện tượng tinh hoàn tự xoay quanh trục làm tắc nghẽn nguồn cung cấp máu, gây đau đớn và có thể dẫn đến hoại tử nếu không được điều trị kịp thời.

Theo các chuyên gia y tế, khoảng 81% số bệnh nhân khởi phát triệu chứng khi nhiệt độ không khí dưới 15 độ C, trong đó tỷ lệ mắc cao nhất vào mùa xuân và mùa đông lên đến 36,2%.

Mặc dù tình trạng này có thể xảy ra bất cứ lúc nào, mùa lạnh làm gia tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh do các nguyên nhân chính như sự co thắt cơ bù để giữ nhiệt làm tăng khả năng xoắn quanh trục, mất kiểm soát của cơ bù khi co lại trong thời gian dài…

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo nam giới nếu xuất hiện tình trạng đau bìu đột ngột, dữ dội, đau có thể lan lên vùng bẹn, chậu, hông, bụng, kèm theo triệu chứng bìu sưng nề, da bìu đỏ thẫm, bầm tím, buồn nôn hoặc nôn cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để thăm khám và can thiệp ngoại khoa kịp thời.