Một thanh niên 20 tuổi ở Houston, bang Texas, Mỹ, đã rơi vào tình huống hy hữu khi chiếc Chevrolet Camaro mà anh mua với giá 25.000 USD (khoảng 660 triệu đồng) bị cảnh sát thu giữ chỉ vài tháng sau đó.

Theo thông tin được đài KPRC 2 dẫn lại, người mua đã trả trước 7.000 USD (185 triệu đồng) cho đại lý Sam's Auto Sales để sở hữu chiếc Camaro màu xám đậm đời 2018. Số tiền còn lại sẽ được trả góp. Anh cho biết rất hào hứng khi lần đầu có một chiếc xe cơ bắp.

Chiếc xe Chevrolet Camaro bị cảnh sát tịch thu vì nghi ngờ là xe ăn cắp. Ảnh: Motorbiscuit

Tuy nhiên, khoảng 4 tháng sau, khi mang xe tới một đại lý khác để tìm hiểu khả năng đổi xe. Khi các kỹ thuật viên kiểm tra số khung xe, họ phát hiện ra một dấu hiệu đáng ngờ nghiêm trọng, mang tính chất phạm tội.

“Họ nói với tôi rằng chiếc xe đã bị đánh tráo số VIN và nằm trong danh sách là xe bị mất cắp”, chủ xe Chevrolet Camaro giải thích. Sau đó, cảnh sát Houston đã thu giữ chiếc xe. Người mua không chỉ mất chiếc Camaro mà còn đứng trước nguy cơ mất khoản tiền đặt cọc 7.000 USD cùng các khoản trả góp 4 tháng đã thực hiện.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở nguồn gốc chiếc xe. Khi bị chất vấn, đại diện Sam's Auto Sales khẳng định họ hoàn toàn không biết chiếc Camaro đó là xe ăn cắp. Theo lời người quản lý, chiếc xe được mua trực tiếp từ một cuộc đấu giá của Sở Cảnh sát Houston (HPD) và đại lý nhận được giấy tờ sở hữu từ cơ quan này. Người quản lý nói thêm rằng khoảng 90% lượng xe hiện có của đại lý được mua từ chính những cuộc đấu giá của cảnh sát này.

HPD xác nhận họ tổ chức đấu giá các phương tiện bị bỏ lại, không có người nhận hoặc thuộc diện được thanh lý theo quy định của bang Texas. Tuy nhiên, quy định đấu giá của cơ quan này cũng nêu rõ người mua chỉ được kiểm tra trực quan, không được vận hành xe trước khi đấu giá. Xe được bán theo nguyên trạng và giao dịch là cuối cùng.

“Tôi thực sự rất suy sụp. Tôi thất vọng lắm. Tôi thực sự nghĩ đó là một chiếc xe tốt và tôi đã đặt nhiều kỳ vọng vào nó. Nhưng cuối cùng nó lại không như ý muốn", người thanh niên 20 tuổi than thở khi nhìn chiếc xe vừa mới sở hữu chưa được bao lâu giờ đang được đưa lên xe cứu hộ.

Sở Cảnh sát HPD hiện đang điều tra làm thế nào chiếc xe bị thay đổi số VIN lại có thể vượt qua các bước kiểm tra nội bộ của họ. Trong khi đó, các chuyên gia về xe cộ khuyến cáo mạnh mẽ rằng tất cả người mua ô tô cũ nên yêu cầu các đại lý sử dụng máy quét OBD2 chuyên dụng, để xác minh số VIN được lưu trong bộ điều khiển điện tử (ECU) của xe thực sự khớp với biển số xe trên bảng điều khiển trước khi ký bất kỳ giấy tờ nào.

Theo Motorbiscuit

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