Mua ô tô cũ không chỉ là bài toán giá bán ban đầu. Những khoản thay dầu, bảo dưỡng định kỳ, thay thế phụ tùng hao mòn và sửa chữa bất ngờ mới quyết định chiếc xe có thực sự tiết kiệm trong quá trình sử dụng hay không.

Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc xe hạn chế những rắc rối không đáng có nhưng chưa có đủ ngân sách cho một chiếc xe mới, 5 mẫu xe ô tô cũ dưới đây đáng để bạn tham khảo. Mỗi chiếc xe đều có độ bền, chi phí vận hành hợp lý và khả năng sửa chữa dễ dàng, được tổng hợp từ dữ liệu của nền tảng mua bán xe trực tuyến CarEdge và dịch vụ sửa xe RepairPal của Mỹ.

Toyota Prius: Xe hybrid tiết kiệm nhiên liệu, ít hỏng vặt

Toyota Prius là một trong những mẫu xe hybrid nổi tiếng nhất về khả năng tiết kiệm nhiên liệu và độ bền. Những thế hệ cũ có thiết kế không quá bắt mắt, nhưng lại được nhiều người lựa chọn nhờ khả năng vận hành bền bỉ.

Toyota Prius là một trong những mẫu xe hybrid nổi tiếng nhất về khả năng tiết kiệm nhiên liệu và độ bền. Ảnh: Autocar

Nền tảng mua bán xe trực tuyến CarEdge ước tính chi phí trong 10 năm đầu khoảng 4.359 USD (113 triệu đồng). Con số này thấp hơn khoảng 500 USD (13 triệu đồng) so với mức trung bình của một chiếc hatchback. Trong khi đó, nền tảng dịch vụ sửa xe RepairPal ước tính chi phí sửa chữa và bảo dưỡng trung bình của Prius khoảng 408 USD/năm (10,6 triệu đồng), thấp hơn đáng kể mức trung bình 652 USD/năm (17 triệu đồng) của toàn bộ các mẫu xe.

Một ưu điểm khác của Prius là hệ thống phanh tái sinh giúp giảm mức độ sử dụng phanh ma sát thông thường. Tuy nhiên, xe cũ vẫn cần kiểm tra kỹ pin hybrid, bộ biến tần, hệ thống làm mát và tình trạng pin 12V. Tại Việt Nam, Prius chủ yếu xuất hiện dưới dạng xe nhập khẩu đã qua sử dụng. Vì vậy, việc tìm phụ tùng, kiểm tra lịch sử sửa chữa và đánh giá tình trạng pin là những yếu tố quan trọng trước khi xuống tiền.

Honda Civic: Bền, dễ sửa chữa và có cảm giác lái tốt

Honda Civic là mẫu xe sedan cỡ C có lịch sử phát triển lâu đời, nổi tiếng nhờ sự kết hợp giữa tính thực dụng, độ bền, giá cả phải chăng và khả năng vận hành. Đây cũng là một trong số ít mẫu xe phổ thông có thể đáp ứng cả nhu cầu đi lại hằng ngày lẫn sở thích lái xe.

Honda Civic là một trong số ít mẫu xe phổ thông có thể đáp ứng cả nhu cầu đi lại hằng ngày lẫn sở thích lái xe. Ảnh: Car And Driver

Điều này được phản ánh qua chi phí bảo dưỡng trung bình thấp của chiếc xe, CarEdge cho rằng một chiếc Civic sẽ tốn khoảng 5.632 USD (146 triệu đồng) cho 10 năm đầu sử dụng. Còn RepairPal thậm chí còn lạc quan hơn khi ước tính chi phí sửa chữa và bảo dưỡng Civic khoảng 368 USD/năm (9,6 triệu đồng).

Honda Civic có nhiều thế hệ và tùy chọn động cơ khác nhau. Người mua xe cũ cần kiểm tra kỹ lịch sử bảo dưỡng, tình trạng hộp số, hệ thống làm mát và các đợt triệu hồi theo từng năm sản xuất. Tại Việt Nam, Civic có lợi thế về độ phổ biến và mạng lưới sửa chữa. Tuy nhiên, những phiên bản động cơ tăng áp có thể phát sinh chi phí bảo dưỡng cao hơn bản tiêu chuẩn.

Lexus IS: Xe sang nhưng chi phí sửa chữa không quá đắt

Hầu hết các xe có chi phí bảo dưỡng thấp thường không sang trọng, nhưng vẫn có một vài ngoại lệ. Lexus IS chính là lựa chọn đáng chú ý với người muốn sở hữu xe sang cũ nhưng không muốn chi phí bảo dưỡng quá cao. Mẫu sedan này có nền tảng kỹ thuật Toyota, sở hữu động cơ có hiệu suất sánh ngang với các mẫu xe thể thao của Audi hay BMW, trong khi giá xe đã qua sử dụng thường dễ tiếp cận hơn nhiều mẫu xe Đức cùng đời.

Giá xe Lexus IS đã qua sử dụng thường dễ tiếp cận hơn nhiều mẫu xe Đức cùng đời. Ảnh: CarBuzz

Theo số liệu được nêu trong nguồn tổng hợp, CarEdge ước tính chi phí bảo dưỡng IS khoảng 5.800 USD (151 triệu đồng) trong 10 năm đầu, còn RepairPal đưa ra mức trung bình 428 USD/năm (11 triệu đồng). Đây là mức tương đối thấp đối với một mẫu sedan hạng sang.

Điểm cần lưu ý là phụ tùng Lexus thường có giá cao hơn Toyota phổ thông. Các phiên bản động cơ V6, xe hiệu suất cao hoặc xe đã sử dụng lâu năm có thể phát sinh chi phí sửa chữa đáng kể. Vì vậy, Lexus IS chỉ thực sự tiết kiệm khi người mua chọn được xe có lịch sử bảo dưỡng rõ ràng, không tai nạn nặng và được kiểm tra kỹ trước khi giao dịch.

Mazda3: Chi phí hợp lý, cảm giác lái hấp dẫn

Một nhà sản xuất Nhật Bản khác nổi tiếng về giá cả phải chăng là Mazda với mẫu xe Mazda3 đạt điểm số đặc biệt cao trong các phân tích từ cả CarEdge và RepairPal. So với Toyota Corolla hay Honda Civic, Mazda3 không phổ biến bằng, nhưng lại có lợi thế về thiết kế và trải nghiệm vận hành.

Mazda3 có thế mạnh về thiết kế và khả năng vận hành. Ảnh: Mazda

CarEdge ước tính chi phí bảo dưỡng Mazda3 khoảng 5.700 USD (148 triệu đồng) trong 10 năm đầu. Còn RepairPal đưa ra mức trung bình khoảng 433 USD/năm (11,2 triệu đồng). Do các thế hệ cũ mới của Mazda3 hiện nay không thay đổi nhiều về động cơ nên người mua chủ yếu cần quan tâm đến lịch sử thay dầu, tình trạng hệ thống treo, điều hòa và các chi tiết điện tử trên xe.

Tại Việt Nam, Mazda3 cũng là một mẫu xe khá phổ biến, phụ tùng và dịch vụ sửa chữa tương đối dễ tìm. Tuy nhiên, không gian hàng ghế sau không rộng bằng một số đối thủ, nên người mua cần cân nhắc nếu thường xuyên chở gia đình.

Toyota Camry: Sedan gia đình bền bỉ, dễ sử dụng

Toyota Camry không phải là mẫu sedan ấn tượng về thiết kế và hiệu năng. Tất nhiên, người dùng thường không mua Camry vì khả năng vận hành, thay vào đó hàng trăm nghìn chiếc xe này được bán ra mỗi năm nhờ độ tin cậy vượt trội, không gian rộng rãi và độ ổn định. Đây là lựa chọn phù hợp với người mua xe cũ phục vụ gia đình hoặc đi làm hằng ngày.

Toyota Camry không phải là mẫu sedan ấn tượng về thiết kế và hiệu năng nhưng nổi trội về không gian và độ tin cậy. Ảnh: Toyota

Theo RepairPal, chi phí sửa chữa và bảo dưỡng trung bình cho một chiếc Toyota Camry khoảng 388 USD/năm (10 triệu đồng), thấp hơn nhiều mức trung bình 652 USD (17 triệu đồng) của toàn bộ các mẫu xe. Dữ liệu của CarEdge ước tính chi phí trong 10 năm đầu khoảng 4.580 USD (119 triệu đồng).

Toyota Camry có nhiều thế hệ và động cơ khác nhau. Với xe cũ, người mua cần kiểm tra kỹ tình trạng hộp số, hệ thống điều hòa, động cơ và lịch sử bảo dưỡng. Những chiếc xe từng chạy dịch vụ hoặc có số km cao có thể cần thay thế nhiều chi tiết hao mòn.

Theo CarEdge, RepairPal

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