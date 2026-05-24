Trong lúc tìm kiếm chiếc xe trượt tuyết bị chìm, một người đàn ông bất ngờ phát hiện chiếc Chevrolet Camaro Z28 đời 1974 nằm sâu gần 17 mét dưới đáy hồ Sebago ở bang Maine (Mỹ). Điều khó hiểu nhất là không ai biết vì sao chiếc xe hơn 50 năm tuổi lại xuất hiện ở đó và từ khi nào.

Bất ngờ tìm được xe cổ dưới đáy hồ

Theo truyền thông địa phương, Jason Smith - một nhà thám hiểm sử dụng thiết bị không người lái dưới nước, ban đầu chỉ định tìm lại một chiếc xe trượt tuyết bị chìm mà anh từng nhìn thấy trước đó khoảng một tuần. Tuy nhiên, trong lúc rà quét khu vực đáy hồ Sebago, thiết bị của anh bất ngờ ghi nhận hình ảnh một chiếc xe cổ nằm sâu khoảng 55 feet (gần 17 mét) dưới mặt nước.

Chiếc xe có màu sơn vàng được xác định là Chevrolet Camaro Z28 đời 1974, nằm ở khu vực eo hồ giữa đảo Frye và đất liền. Trong đoạn video Smith đăng tải lên Facebook, chiếc xe hiện ra khá nguyên vẹn dù được cho là đã nằm dưới đáy hồ suốt hàng chục năm.

Ngay sau đó, chiếc xe được lực lượng chức năng trục vớt khỏi hồ. Tuy nhiên, quá trình đưa xe lên khỏi mặt nước đã khiến phương tiện bị hư hại đáng kể. Dù vậy, giới chức vẫn tìm thấy một phần số VIN và bắt đầu lần ra thông tin của chiếc xe thông qua cơ quan đăng ký phương tiện địa phương.

Tuy vậy, hiện cảnh sát hạt Cumberland vẫn chưa xác định được chủ sở hữu ban đầu của chiếc Camaro cũng như nguyên nhân vì sao mẫu xe cơ bắp Mỹ này lại "mất tích" và nằm dưới đáy hồ sâu suốt nhiều năm.

Nhiều giả thiết đang được đưa ra xung quanh vụ việc bí ẩn

Cho đến nay, nguyên nhân khiến chiếc Chevrolet Camaro Z28 nằm sâu dưới đáy hồ Sebago suốt hàng chục năm vẫn là điều bí ẩn. Không có dấu vết tai nạn rõ ràng hay hồ sơ mất tích đầy đủ, khiến nhiều giả thuyết khác nhau liên tục được đưa ra.

Một giả thiết cho rằng chiếc Camaro có thể đã rơi khỏi phà từ đất liền sang đảo Frye trong quá khứ. Tuy nhiên, phía đơn vị vận hành phà cho biết nếu từng xảy ra vụ xe rơi xuống hồ, chắc chắn sẽ có báo cáo và hoạt động trục vớt, nhưng trong hồ sơ không ghi nhận bất kỳ sự cố nào như vậy.

Giả thuyết khác là chủ xe cố tình đẩy chiếc Camaro Z28 xuống hồ nhằm trục lợi từ bảo hiểm. Tuy nhiên, sau hàng chục năm, khả năng này gần như không còn.

Trong khi đó, nhiều người địa phương tin vào một lời giải thích mang “đậm chất New England” hơn cả. Đó là chiếc Camaro có thể đã chạy trên mặt hồ đóng băng vào mùa đông, sau đó lớp băng bất ngờ nứt vỡ khiến cả chiếc xe chìm xuống đáy nước.

Cho tới nay, chiếc Chevrolet Camaro Z28 vẫn là một bí ẩn lớn dưới đáy hồ Sebago, và câu chuyện về hành trình kỳ lạ của nó tiếp tục khiến nhiều người tò mò.

Chevrolet Camaro Z28 là một trong những mẫu xe cơ bắp biểu tượng của Mỹ thập niên 1970. Xe sử dụng động cơ V8 dung tích 5.7 lít, cho công suất khoảng 245 mã lực, kết hợp hộp số sàn hoặc tự động 4 cấp. Camaro Z28 đời này nổi bật với thiết nắp ca-pô kéo dài đậm chất cơ bắp, hệ dẫn động cầu sau và khả năng tăng tốc mạnh mẽ đặc trưng của dòng muscle car Mỹ.

(Theo Carscoops)

