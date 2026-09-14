Dòng xe Mitsubishi Triton vừa có những điều chỉnh ở phiên bản giữa Premium khi nâng cấp hệ dẫn động từ 1 cầu (2WD) sang 2 cầu (4WD), bổ sung khóa vi sai và 7 chế độ vận hành nhưng giá bán vẫn giữ nguyên 782 triệu đồng. Phiên bản mới sẽ nhắm trực tiếp vào tập khách hàng cần một chiếc bán tải thực dụng, có khả năng đi địa hình tốt mà vẫn đủ sức cạnh tranh với các đối thủ Ford Ranger và Toyota Hilux.

Mitsubishi Triton 4WD Premium sẽ thay thế cho bản 2WD Premium trước đó. Ảnh: MMV

So với bản 2WD AT Premium, Mitsubishi Triton 4WD AT Premium có một số thay đổi ở ngoại thất. Các chi tiết như gương chiếu hậu, tay nắm cửa và mâm hợp kim được sơn đen. Thùng xe được bổ sung thanh trợ lực, giúp thao tác đóng mở nắp thùng nhẹ nhàng hơn.

Bên trong, Mitsubishi Triton 4WD AT Premium chỉ còn được trang bị ghế nỉ và ghế lái chỉnh cơ, thay vì ghế da cùng ghế lái chỉnh điện 8 hướng như bản 2WD AT Premium. Về an toàn, xe bổ sung hỗ trợ đổ đèo và kiểm soát vào cua chủ động nhưng lại bị lược bỏ cảnh báo áp suất lốp.

Các trang bị an toàn tiêu chuẩn khác vẫn được duy trì như 7 túi khí, cảm biến trước sau, camera lùi, giới hạn tốc độ, hệ thống cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc và kiểm soát hành trình.

Nội thất của bản 4WD Premium sẽ bị lược bỏ ghế da và ghế lái chỉnh điện. Ảnh: MMV

Động cơ diesel 2.4L vẫn cho công suất 181 mã lực, mô-men xoắn 430 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp. Với mức giá 782 triệu đồng, Triton 4WD AT Premium cạnh tranh trực tiếp với Ford Ranger XLS 2.0L 4X4 AT có giá niêm yết 776 triệu đồng. Chênh lệch chỉ 6 triệu đồng khiến cuộc so sánh giữa hai phiên bản trở nên đáng chú ý.

Ford Ranger XLS có lợi thế về thương hiệu và doanh số nhưng trang bị dẫn động 4WD cơ bản hơn, động cơ 2.0L công suất yếu hơn 168 mã lực, sử dụng đèn pha Halogen và không có khóa vi sai như Mitsubishi Triton. Ngược lại, Triton 4WD Premium có hệ thống Super Select 4WD, đèn pha LED Projector và mâm xe lớn hơn.

Mitsubishi Triton 4WD AT Premium sẽ cạnh tranh trực tiếp với Ford Ranger XLS 4x4 AT. Ảnh: Ford Việt Nam

Dù vậy, không nên xem Triton vượt trội toàn diện. Bởi Ford Ranger có mạng lưới dịch vụ rộng, hệ sinh thái phụ kiện phong phú và khả năng giữ giá tốt hơn, những yếu tố quan trọng với khách hàng mua bán tải để sử dụng lâu dài hoặc phục vụ công việc.

Đối với Toyota Hilux Pro 4x2, mẫu xe nhà Toyota có lợi thế không nhỏ về giá bán khi rẻ hơn Triton 76 triệu đồng và động cơ dung tích lớn hơn 2.8L, công suất 201 mã lực. Tuy nhiên, Hilux Pro chỉ là phiên bản 1 cầu (4x2), hoàn toàn lép vế trước Triton 4WD AT Premium khi đặt lên bàn cân về khả năng đi địa hình gập ghềnh, sình lầy hay off-road nhẹ.

Ngược lại, Hilux Pro phù hợp hơn với khách hàng ưu tiên động cơ dung tích lớn, nhu cầu chở hàng và sử dụng xe chủ yếu trên đường nhựa.

Toyota Hilux Pro 4x2 cũng có thể được xem là đối thủ của Triton 4WD AT Premium. Ảnh: Đại lý Toyota

Trong tháng 8 vừa qua, Mitsubishi Triton bất ngờ trở thành mẫu xe bán chạy nhất phân khúc bán tải với 1.145 xe, tăng gấp hơn 8 lần so với tháng trước và vượt xa những đối thủ. Dù vậy, doanh số cộng dồn trong 8 tháng đầu năm của Triton chỉ là 2.826 chiếc, vẫn khá khiêm tốn so với các đối thủ như Ford Ranger hay Toyota Hilux.

Do đó, phiên bản mới Mitsubishi Triton 4WD AT Premium được hãng xe Nhật Bản kỳ vọng có thể sẽ thay đổi cục diện cạnh tranh ở phân khúc xe bán tải tại Việt Nam trong giai đoạn cuối năm 2026.

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