Hôm nay (10/9), Công an phường Chánh Hiệp, TPHCM đang xác minh, làm rõ vụ việc nam thanh niên cầm hung khí gây náo loạn trước quán ăn tại khu nhà ở xã hội.

Sự việc xảy ra tại khu nhà ở xã hội Định Hoà (phường Chánh Hiệp, TPHCM) làm người dân hoảng sợ, một số người bị thương tích.

Nam thanh niên cầm dao rựa gây náo loạn trước quán ăn. Ảnh cắt từ clip.

Theo hình ảnh từ camera ghi lại, khoảng 21h tối 9/10, một nam thanh niên cầm ly bia qua bàn ăn bên cạnh để mời uống. Tại đây, thanh niên bất ngờ đập ly bia bằng thuỷ tinh xuống bàn làm mảnh vỡ văng trúng nhóm người đang ăn gây thương tích, đồ đạc trên bàn cũng bị đổ xuống đất. Sau đó, người này trở về bàn của mình tiếp tục ngồi ăn uống.

Chưa dừng lại, ít phút sau, nam thanh niên rời khỏi bàn ăn đi ra ngoài, sau đó quay trở lại với một con dao rựa trên tay, tiếp tục vung dao hướng về người phía trước.

Người này cầm dao đi xung quanh quán, có lời lẽ đe doạ, hành hung nhóm người đang ăn. Chỉ khi những người khác can ngăn thì thanh niên mới dừng lại.

Sự việc khiến khu vực này náo loạn, người dân chứng kiến hoảng sợ. Công an phường Chánh Hiệp sau đó đã đến hiện trường giải quyết vụ việc.

Theo tìm hiểu, người có hành vi gây náo loạn nói trên hiện đang làm việc cho một công ty bất động sản có trụ sở tại phường Bình Dương (TPHCM).