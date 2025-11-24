Theo nguồn tin, nghi phạm là bạn trai của nạn nhân, song danh tính vẫn đang được giữ kín để phục vụ điều tra.

Di ảnh chị N.T.Y.N. Ảnh: Gia đình cung cấp

Theo thông tin ban đầu, ngày 10/11, gia đình ông N.V.N. (trú ở phường Quỳnh Mai, Nghệ An) gửi đơn trình báo đến công an phường về việc con gái là chị N.T.Y.N. (19 tuổi) mất liên lạc.

Trước đó, Y.N. ra Hà Nội làm việc tại một cửa hàng quần áo rồi chuyển sang làm tại một công ty điện tử ở Bắc Ninh. Khi bà nội ốm nặng, cô xin nghỉ việc để về quê chăm sóc.

Chiều 2/11, hai người gồm một nam, một nữ đến nhà gặp Y.N. khoảng 30 phút. Đến chiều 3/11, cô xin phép gia đình ra Hà Nội chơi và được bạn chở ra Quốc lộ 1A bắt xe. Ngày 4/11, Y.N. gọi điện nói sẽ về trong ngày nhưng không về. Đến tối 5/11, cô nhắn tiếp sẽ về trong đêm rồi hoàn toàn mất liên lạc.

Gia đình đã trình báo công an và đăng tải thông tin tìm kiếm lên mạng xã hội. Người nhà Y.N. nhận được thông báo của người dân Hưng Yên về việc phát hiện một thi thể nữ có đặc điểm trùng khớp với Y.N.

Đến ngày 24/11, người cha xác nhận thi thể trôi trên sông ở Hưng Yên chính là con gái mình, dựa vào hình xăm “13/12/2006” trên cổ nạn nhân.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra.