Ngày 4/9, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Quang (30 tuổi, trú xã Hòa Ninh, Lâm Đồng) để điều tra về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Quang. Ảnh: CACC

Theo điều tra, trưa ngày 18/8, Công an xã Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận cũ) nhận tin báo của người dân về một nhóm đối tượng nghi sử dụng ma túy tại thôn Phú Lập, nên triển khai lực lượng chốt chặn, kiểm tra hành chính xe ô tô hiệu Xpander BKS 49A-567.xx.

Tại đây, Nguyễn Ngọc Quang không chấp hành mà cố thủ trong xe, khóa cửa và có hành vi tiêu hủy tang vật nghi là ma túy.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: CACC

Khi công an tiếp cận, đối tượng Quang nổ máy, lao thẳng xe ô tô vào 4 xe máy của lực lượng chức năng (trong đó có một xe công vụ) để bỏ chạy.

Trước tình huống trên, lực lượng công an buộc phải truy đuổi, phá cửa và khống chế Quang cùng các đối tượng liên quan.