Công an phường Cầu Kho, quận 1 vừa làm rõ về thông tin trình báo cướp giật nói trên.

Theo đó, người trình báo là Nguyễn Thuỳ Trang T. (30 tuổi, ngụ quận 3).

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo bị cướp giật của cô gái, công an đến hiện trường để kiểm tra, xác minh. Ảnh: Công an cung cấp

Tối 28/12 vừa qua, T. đến Công an phường Cầu Kho trình báo bị cướp giật túi xách có đựng 137 triệu đồng khi đang dừng xe máy tại đường Nguyễn Văn Cừ để mặc áo mưa.

T. còn khai báo lúc đó đang mặc áo mưa trùm qua đầu và bị ngã xuống đường nên không nhận dạng được kẻ cướp giật cũng như phương tiện chúng sử dụng.

Khi tiếp nhận trình báo, Công an phường Cầu Kho báo cáo Ban chỉ huy Công an quận 1 và điều động lực lượng đến hiện trường để kiểm tra, trích xuất camera an ninh khu vực xung quanh.

Qua đó, công an xác định không có vụ việc cướp giật tại khu vực trong khoảng thời gian nói trên. Sau khi công an tập trung làm việc, cuối cùng, T. thú nhận đã dàn dựng tin báo cướp giật này.

Công an xác định Nguyễn Thuỳ Trang T. trình báo tin cướp giật giả nên ra quyết định xử phạt hành chính. Ảnh: Công an cung cấp

Cụ thể, chiều ngày 28/12, T. đến một đại lý vé số ở quận Bình Tân nhận hơn 137 triệu đồng cho mẹ ruột, và đây là tiền trúng vé số.

Vì muốn dùng khoản tiền này để tiêu xài, T. tạo dựng màn kịch rồi đến công an trình báo bị cướp giật để qua mặt mẹ mình.

Công an phường Cầu Kho xác định Nguyễn Thuỳ Trang T. hoang báo bị cướp giật gây hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa bàn. Vì thế, cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt hành chính đối với T. về hành vi "Báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền” với mức phạt tiền là 2,5 triệu đồng để răn đe, phòng ngừa chung.